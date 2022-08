Mluvčí pražské STAN a TOP 09 inkasovala z městských firem, strany sponzoruje

Před dvěma lety se Kuželová stala poradkyní městské společnosti Trade centre Praha (TCP). Ze smlouvy vyplývá, že měla získat tisíc korun za hodinu bez DPH, a to za mediální poradenství. To mohlo probíhat telefonicky i osobně.

Dokument rovněž uvádí, že částka mohla stoupat až do dvou milionů korun. Na případ upozornil deník E15. Podle jeho informací Kuželová vykázala 623 poradenských hodin. „Uhrazená částka činí 752 750 korun,“ odpověděla městská firma Trade Centre Praha. Předseda představenstva Jan Bouška, který je pod smlouvou podepsaný, se nevyjádřil.

Podle společnosti měla Kuželová poskytovat kompletní tiskové služby. Například psaní tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí či PR články. Radit měla také s krizovou komunikací, třeba ohledně povodní či pandemie.

Podle E15 však především dělala monitoring tisku, tedy vypsané zprávy z médií na základě klíčových slov. „Myslím, že se o střet zájmů nejedná. Naprosto vylučuji spojitost mezi mojí prací, kterou řádně odvádím, a těmito dary,“ reagovala Kuželová.

Pospíšil: Může se jednat o problém

„Podpora (TOP 09 a STAN, pozn. red.) je dlouhodobá, protože jsou mi strany blízké názorově a svou politickou vizí. Původ peněz samozřejmě prokázat můžu. Spojitost mezi dary a městskými firmami rozhodně odmítám, je to nesmysl,“ doplnila.

Šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil však uvedl, že se může jednat o problém. „Správné to není, já bych takto nepostupoval, a proto by se to mělo prověřit,“ sdělil. Stejně tak chce, aby se zveřejnil rozsah práce a prozkoumalo se, zda je odměna pro Kuželovou adekvátní.

Kuželová však hraje podstatnou roli i v korupční kauzy Dozimetr. Kuželová totiž médiím potvrdila verzi obviněného exnáměstka Petra Hlubučka, který tvrdil, že ho s dalším obviněným Michalem Redlem seznámil právě Pospíšil se svým klíčovým poradcem Jiřím Fremrem. Toto spojení by stín celé kauzy definitivně rozšířilo i na Pospíšila.

Podnikání Kuželové v městské firmě a příspěvkové organizaci kritizuje také primátor Zdeněk Hřib. „Celou záležitost předám k prověření pirátským zástupcům v dozorčí radě TCP,“ řekl primátor.

Dary pro STAN i TOP 09

Kuželová je spolu s bývalým moderátorem TV Nova Stanislavem Brunclíkem rovněž jednatelkou firmy INception, která v období mezi roky 2019 a 2022 darovala straně TOP 09 celkem 760 tisíc korun. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové předsednictvo strany neshledalo v darech problém.

Další peníze STAN poslala Kuželová letos v květnu svým jménem. Jedná se o dva dary v celkové hodnotě 285 tisíc korun. Šéf STAN Vít Rakušan se k celé věci nevyjádřil. INception má mimo jiné od roku 2020 také smlouvu o poskytování marketingových služeb za 1,37 milionu korun s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Sulická, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Radní pro správu majetku Jan Chabr, pod jehož gesci spadá firma TCP spolupracující s Kuželovou, si nechá o smlouvě zjistit veškeré detaily, včetně toho, za jakou práci firma zaplatila. Střet zájmů v tom, že pro městské firmy pracuje výrazný dárce politických stran, nevidí.



„Sponzoři i dalších politických stran mají kontrakty s veřejnoprávními korporacemi, nebo s korporacemi, v nichž mají veřejnoprávní korporace majetkovou účast,“ namítá Chabr.

Podle Hřiba to však v pořádku není a k podobným vzájemným vztahům by docházet nemělo. Městské firmy by se měly podle jeho slov snažit vyhnout situaci, kdy jim fakturuje podnikatelský subjekt, jenž sponzoruje politickou stranu, která je přímo odpovědná za řízení této společnosti.