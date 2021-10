Buchty na ARO, rodina, nový šéf soudu. A Zeman konečně řekne, co dál s vládou

Premiér Andrej Babiš řekl, že prezident udělí pověření k sestavení vlády poté, co současná vláda podá demisi. „K této záležitosti lze očekávat vyjádření v průběhu středy,“ uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Hospitalizace podle něj nebrání Zemanovi ve výkonu pravomocí. „Chci zdůraznit, že pan prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi,“ poznamenal Ovčáček. Zemanovi je podle jeho přání každý den dodáván monitor denního tisku.

Redakce iDNES.cz zatím nedostala odpověď od mluvčí nemocnice Jitky Zinke, kolik času denně věnuje prezident pracovním povinnostem.

Prezidenta v nemocnici opět navštívila rodina a hradní kancléř. „K obědu měl dnes pan prezident meruňkové buchty, na zítřek (středu) si objednal vinnou klobásu s bramborovou kaší,“ dodal mluvčí Ovčáček.

Zeman v nemocnici vyslovil souhlas, aby Vratislav Mynář předal jmenovací dekret novému předsedovi Krajského soudu v Brně Milanu Čečotkovi a aby mu vyřídil pozdrav.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval předsedu Krajského soudu v Brně: https://t.co/8gHuc9bRAZ oblíbit odpovědět

Podle Ovčáčka se tak stalo v úterý ve 14:00 na Pražském hradě. Návrh na jmenování v pondělí schválila vláda, která se tak ztotožnila se závěry výběrové komise.

Hrad v minulosti informoval o prezidentově dehydrataci, neuropatii a únavě. Jeho diagnóza zůstává tajná. Leží na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední vojenské nemocnice.

„Plně respektuji přání pana prezidenta (o nezveřejnění diagnózy – pozn. redakce) a nevidím na tom nic závadného. Mně to trochu připadá jako honba za senzací. Informujeme o tom, jaký je současný stav pana prezidenta, i jakým způsobem probíhá léčba. To je myslím si velmi dostačující,“ řekl mluvčí Ovčáček v rozhovoru pro Rádio Proglas.

Žádná zpráva by nebyla dost dobrá

Podle Ovčáčka by veřejnosti nestačilo, kdyby byl předložen odborný popis schopnosti prezidenta vykonávat svou funkci. „Ti, kteří to kritizují po ničem takovém netouží. To jsou lidé, kteří nechtějí slyšet, že je panu prezidentovi lépe. Oni by byli nejradši, kdyby prezident neměl své pravomoce,“ míní.

Proto také nechce mluvit o délce prezidentova pobytu v nemocnici. „Nechci vyvolávat žádná očekávání, protože znám české mediální prostředí. Řeknu-li týden, a bude to osm dní, tak vypukne velký skandál,“ vysvětlil Ovčáček a několikrát zopakoval, že se nebavíme o funkci, ale o člověku, který má právo na vlastní rozhodnutí.

Za svým postupem ohledně informování o prezidentově zdraví si stojí. „Pohybuji se ve velmi specifickém informačním poli. Jsou věci, které veřejnost neví. Volím maximální pokoru a informování z lidské stránky,“ vysvětlil mluvčí.

Komfortně, kontinuálně, ale úsporně

Ovčáček popsal komunikaci kanceláře prezidenta za komfortní, kontinuální, ale úspornou. „Důležité informace vždy veřejnost dostává. Přece nemohu ovlivnit to, že informaci o tom, že pan prezident souhlasil s hospitalizací, a že je hospitalizace plánovaná, někdo nevěří, a na základě toho zpochybňuje práci Kanceláře prezidenta republiky,“ dodal Ovčáček.

V rozhovoru také mluvčí zopakoval slova kancléře Vratislava Mynáře o tom, že při převozu do nemocnice prezident skutečně usnul. Podle dostupných záběrů nicméně vypadal prezident v bezvládném stavu.

„Jasně jsme uvedli, že ten převoz do nemocnice byl plánovaný. Nebyl to akutní převoz. To, že pan prezident usnul, protože byl unavený, to není žádné tajemství. Už jsem hovořil o tom, že potřebuje získat energii,“ řekl a dodal, že posuzovat cokoliv ze záběrů považuje za nekorektní.

Na otázku, zda se bude prezident aktivně účastnit povolebních vyjednávání neodpověděl: „Upřímně řečeno pro mě osobně jdou jakékoliv politické věci stranou, protože je důležité, aby se pan prezident uzdravil a nabral sil pod vedením lékařů.“

Ústavní právník: Teď Zemana není potřeba

I přes hospitalizaci je prezident podle Ovčáčka plně kompetentní vykonávat ústavní pravomoce, a má to tak i v plánu. Dodal ale, že nyní prezident žádnou ústavní úlohu nemá.

„V tuto chvíli, a to bude trvat ještě několik týdnů, není žádná ústavní úloha prezidenta republiky. Ta začíná až v okamžiku, kdy je svolána nová Poslanecká sněmovna a vláda podává demisi. Potom nastupují kroky pana prezidenta,“ řekl a zdůraznil, že nerozkládá dobu hospitalizace do takového horizontu.

„Pan prezident v tuto chvíli samozřejmě pilně sleduje politickou situaci, ale je ve stavu nemocných,“ sdělil mluvčí.

Ovčáček v rozhovoru zmínil i množství přání a podporujících zpráv, které mu pro prezidenta chodí. „Jsem mimořádně překvapen tím obrovským přívalem nádherných zpráv. Také jsem dnes byl na Svaté Hoře, abych se pomodlil za všechny, kteří se modlí za pana prezidenta a abych poprosil o požehnání pro ty, kteří zlořečí panu prezidentovi,“ řekl Ovčáček.

„Když vidíme, že je prezident republiky nemocen, tak je to příležitost k tomu, abychom se spojili v tom dobrém. A na to apeluji,“ vyslovil své přání v závěru rozhovoru.