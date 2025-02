Gulag ne, říká mluvčí KSČM. Navrhuje ale zavřít Fialovu vládu do rezervace

„Lůzr Petr Fiala svolal tiskovou konferenci, dneska druhou, aby oznámil, že chce zvyšovat výdaje na obranu a že chce dál válčit. Vystrčil k tomu dodal, že chce bojovat s podporou Boha, a Černochová ve všem krásně přitakává. Co s těmi chciválky uděláme? Zavřeme je do vězení a nebo do psychiatrické léčebny? Ne, já navrhuji něco mnohem lepšího, navrhuji rezervaci, ale takovou rezervaci, kde se budou mít dobře…tedy žádný pracovní tábor nebo gulag, ne, opravdu hezkou rezervaci v prostředí, které je jim blízké, a proto navrhuji postavit rezervaci pro vládu Petr Fialy ve vojenském újezdě Libavá. Tam se jim bude líbit.“ říká ve videu Roun.

iDNES.cz požádal o reakci premiéra a předsedu ODS Petra Fialu i ministryni Janu Černochovou. Nakonec za celou ODS poslal reakci mluvčí občanských demokratů Jakub Skyva.

„Zavírání názorových oponentů mají komunisté v DNA, ať už se jmenují jakkoliv. Takže mě to sice nepřekvapuje, ale nutně to vyvolává otázky, koho a kam budou chtít zavřít příště. Nesmíme jim dát ve volbách příležitost svoje sny uvést v realitu,“ napsal iDNES.cz Skyva.

„Musíme zásadně navýšit výdaje na vlastní obranu na minimálně tři procenta HDP během několika dalších let. Musíme dokázat tyto peníze zajistit a musíme se postarat o to, aby byly utraceny rozumně a účelně,“ uvedl premiér Petr Fiala v mimořádném vystoupení k občanům v pondělí, v den třetího výročí napadení Ukrajiny vojsky ruského diktátora Vladimira Putina.

Také máte pocit, že se Fiala, Vystrčil, Černochová, Zdechovský, Lipavský a další chciválci už úplně pomátli?

Fiala chce přidat ročně dalších 85 miliard na zbrojení, Zdechovský chce Rusku ukázat, že se ho nebojí a Vystrčil věří, že když bude bojovat, tak s pomocí Boha zvítězí.

Co s nimi? Zavřít je do vězení nebo do cvokhausu? ...

‼️Ne! Mám lepší řešení… 0 0

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, o kterého se mluvčí komunistů Roman Roun také ve svém videu otřel, v pondělí na konferenci v Senátu Ruská agrese proti Evropě po třech letech obrany ukrajinské svobody prohlásil: „Bojujme, potom zvítězíme a Bůh nám pomůže.“

Vystrčil si pomohl parafrází slov slavného ukrajinského spisovatele a básníka Tarase Ševčenka z jeho básně Kavkaz: „Bojujte a zvítězíte, Bůh vám pomáhá!“