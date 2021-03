Prezident překračuje své pravomoci a není schopen úsudku, míní Fischer

Fischer, který byl v pořadu druhým hostem po prezidentově mluvčím Jiřím Ovčáčkovi, upozornil také na politizaci očkování.

Vakcína, která není opatřená potřebnými dokumenty, by se podle něj neměla v rámci Evropské unie aplikovat. Ovčáček před tím totiž uvedl, že ke zrychlení očkování v Česku by měla pomoct dodávka vakcíny Sputnik V.

„Žádná z nich, ani Sputnik, ani Sinopharm ty papíry nemají v pořádku,“ reagoval Fischer na předcházející rozhovor Wolfové s Ovčáčkem.

Otázkou podle senátora je, zda jsou vakcíny bezpečné. O certifikaci své vakcíny v Evropské unii požádal výrobce Sputniku až v minulém týdnu, výrobce čínské vakcíny tak dosud neučinil.

Sputnik ověřený praxí

Česká republika podle prezidentova mluvčího v očkování zaostává. Vakcín je nedostatek a jejich dodávky nejsou dodržovány. Je podle něj proto povinností politické reprezentace zajistit dostatečný počet dodávek vakcín, a to vakcín ověřených, kterou je podle něj i ruská látka.

„Bavíme se o vakcíně Sputnik V, která již ověřená je,“ řekl Ovčáček a poukázal na Slovensko, které nakoupilo dva miliony kusů těchto vakcín. Připomněl také situaci v Maďarsku, které očkuje ruskou vakcínou.

„Maďarsko si nevybírá z geopolitických důvodů vakcíny a používá jak vakcíny západní, tak Sputnik, tak Sinopharm. Díky tomu se dostalo do první desítky nejproočkovanějších zemí na světě,“ řekl v pořadu CNN Prima News.

Prezident republiky se podle něj domnívá, že úřadem kompetentním pro registraci ruské vakcíny by měl být SÚKL.

„Pan prezident zastává názor, že SÚKL je kompetentním úřadem pro posouzení této vakcíny, že nemusíme čekat na Evropskou lékovou agenturu,“ doplnil Zemanův mluvčí.

Podkladem pro takový krok by měla být kromě německé studie zejména praxe.

„Jestliže tím očkuje Maďarsko nebo Turecko, nemáme důvod k obavám,“ dodal Ovčáček a zmínil, že Rusko zasláním své vakcíny nezíská geopolitický vliv.

Podle senátora Fischera ale prezident překračuje své pravomoci, když začíná říkat SÚKLu, co má dělat. Problémem podle něj není nedostatek vakcín, ale nezvládnutá distribuce.

„Vláda je neschopná distribuovat. Je třeba napnout síly sem a přestat hrát hry, protože to není produktivní a ohrožuje to bezpečnost ČR,“ reagoval na situaci s dodávkami vakcíny.

Odvolání členů vlády

Fischer také naznačil, že prezident není schopen jasného úsudku.

„Prezident překračuje také svou ústavní pravomoc, když začíná rozhodovat, kdo by měl být ve vládě. Chová se jako autokrat. Musíme si položit otázku, jestli je prezident schopen jasného úsudku. Vidíme činitele, který začíná jednat úplně nezávisle,“ reagoval senátor na Zemanovu žádost o odvolání členů vlády.

Prezident ve středu obvinil ministra zdravotnictví Jana Blatného a ředitelku SÚKL Irenu Storovou z úmrtí pacientů na covid-19. Jsou podle něj překážkou v registraci vakcíny Sputnik V v Česku. „Dvěma největšími překážkami jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedl Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Na prezidentovo prohlášení reagoval Ovčáček slovy, že „ochrana lidského života nezná hranice, nezná ideologii, nezná politických triček. Proto takové prohlášení prezidenta republiky“.

Podle premiéra Andreje Babiše však personální změny ve vládě nejsou aktuální. „Názor prezidenta znám, není to nic nového. Beru to na vědomí, to je však vše, co k tomu mohu říct,“ uvedl ve středu. „Pod tlakem prezidenta se necítím, máme koaliční dohodu, změny ve vládě nejsou na stole,“ dodal Babiš.