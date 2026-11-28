Jen pár dní před začátkem výběrového řízení jste přišel o prověrku, aniž byste znal přesný důvod. Informace navíc téměř okamžitě unikla do médií. Jak to celé s odstupem tří týdnů vnímáte?
Nepravomocné rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu samozřejmě respektuji, ale hodlám se proti němu bránit zákonnou cestou. Mnohem důležitější než prověrka jsou podle mě výsledky za dobu mého působení na úřadu, kdy jsme v soutěžní agendě uložili přes čtyři miliardy korun v pokutách a odhalili jsme 62 zakázaných dohod.
A samozřejmě jsme také mnoha silným hráčům šlápli na kuří oko. Po mém nástupu jsme od úřadu odstřihli nejrůznější lobbisty, a to se samozřejmě mnoha lidem nelíbí. Takže mě nepřekvapuje, že v současné době čelím útokům, které vnímám do značné míry jako dehonestační kampaň.
Máte nějaké konkrétní podezření, kdo za tím stojí?
Nemám žádný důkaz, který by mě opravňoval ukázat na konkrétního člověka či konkrétní společnost jako organizátora této kampaně. Ale je potřeba zdůraznit, že jako předseda vnímám, do jak silných ekonomických zájmů naše rozhodnutí zasahují. Úřad pod mým vedením vždy stál na straně obyčejných lidí proti kartelům, proti zneužívání síly korporací a proti nerovným podmínkám na trhu. A kvůli těmto osobním tlakům nehodlám z tohoto přístupu ustoupit.
Přesný důvod, proč vám byla prověrka odebrána, stále neznáte?
Neznám, neboť to je v utajované části bezpečnostního spisu. V rozhodnutí je ale výslovně konstatováno, že se odebrání prověrky nezakládá na majetkových poměrech, ani na tom, že bych třeba spáchal nějaký přestupek či protiprávní čin.
Avizoval jste, že se proti odebrání prověrky budete bránit. Už jste podal rozklad (odvolání) proti rozhodnutí NBÚ?
Ano, rozklad jsem podal k řediteli Národního bezpečnostního úřadu. A stejně tak se hodlám bránit i proti únikům informací do médií z mého bezpečnostního svazku.
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Vezměme to postupně. Čím v tom rozkladu argumentujete?
To by měl vyhodnotit ředitel Národního bezpečnostního úřadu, ale vzhledem k tomu, že nemám informace, na základě kterých je mi něco vytýkáno, tak se bráním proti procesnímu postupu, který úřad zvolil. Neboť mám i důkaz, že o tom, že probíhá bezpečnostní řízení, věděli někteří novináři ještě předtím, než mně bylo vůbec doručeno rozhodnutí úřadu. To znamená, že k nim musely informace unikat v průběhu celého řízení, ještě než bylo nepravomocně rozhodnuto.
O jaký důkaz se jedná?
Ten důkaz je písemný. Někdo udělal chybu.
Můžete být konkrétnější?
Myslím, že je na orgánech, kterým to přísluší, aby to vyhodnotily.
Do kdy vlastně musí NBÚ o vašem rozkladu proti odebrání prověrky rozhodnout?
V zákoně o ochraně utajovaných informací je uvedeno, že od podání rozkladu musí druhý stupeň rozhodnout do tří měsíců.
Čili dávno poté, co skončí výběrové řízení a vláda vybere nového předsedu…
...přesně tak.
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A co se týče trestního oznámení, které jste avizoval. To už jste podal?
Trestní oznámení se svým právním zástupcem právě finišuji. Předpokládám, že v průběhu příštího týdne bychom ho postoupili příslušným orgánům činným v trestním řízení.
Na koho směřuje?
Na neznámého pachatele i na konkrétní subjekty.
Na které subjekty?
Směřuje na některé právnické osoby i některé fyzické osoby, ale detaily nebudu sdělovat. Přísluší orgánům činným v trestním řízení, aby si to vyhodnotily a zjistily si k tomu více informací.
Osobně se domníváte, že únik informací z vašeho řízení šel od NBÚ, nebo mohl jít i od jiných zdrojů?
Vzhledem k tomu, že řízení probíhalo před Národním bezpečnostním úřadem a o tom jsem byl informován pouze já jako účastník řízení a Národní bezpečnostní úřad, a ty informace – včetně utajovaných – má v držení Národní bezpečnostní úřad, tak logicky muselo dojít k úniku z Národního bezpečnostního úřadu. Jestli unikaly informace ještě z jiných institucí, o tom žádné povědomí ani důkazy nemám.
Nemohla ta informace k Deníku N uniknout i od tajných služeb, jelikož na základě jejich zprávy k odebrání prověrky došlo?
Já mám v rozhodnutí pouze strohou informaci, že součástí mého bezpečnostního spisu je i zpráva zpravodajské služby, aniž by bylo identifikováno, která zpravodajská služba to je. Takže nevím.
I přes odebrání prověrky jste se do výběrového řízení přihlásil. Jak dlouho jste to vlastně zvažoval?
Ani minutu, protože za prací, kterou jsme na úřadu udělali za šest let mého působení pro běžné zákazníky, si stojím. Prostě se nemám za co stydět. Zasahovali jsme proti diktování cen spotřebičů, otevírali jsme trhy, konkurenci, kontrolovali jsme veřejné zakázky. Máme za sebou opravdu kus práce a úřad je dnes respektovaný jak na mezinárodní odborné úrovni, tak i na vnitrostátní. A tím je třeba se prezentovat. Za člověka mluví činy, nikoliv prověrky.
Ale při nástupu do úřadu před šesti lety jste říkal, že prověrka je vaše výhoda a snad jste ji ze začátku požadoval i po svých místopředsedech. Proč jste změnil názor?
To je pravda. Když jsem nastupoval na úřad, tak jsem ho přebíral s dosti pošramocenou pověstí. A právě bezpečnostní prověrku, i při výběru mých kolegů, jsem považoval za určitou záruku důvěryhodnosti. Současně je ale třeba říci, že držení bezpečnostní prověrky není zákonnou podmínkou pro výkon funkce předsedy úřadu. Proto chci využít veškeré možnosti přezkumu rozhodnutí a zároveň své působení obhajovat výsledky úřadu pod mým vedením.
Při výkonu funkce jste prověrku nikdy nepotřeboval?
Nepotřebujete jí, protože de facto pracujete jen s veřejnými informacemi, které vám poskytují účastníci řízení.
Součástí výběrového řízení na nového předsedu ÚOHS je koncepce na další šestileté období. Co je v té vaší?
Chci zejména navázat na práci, která má měřitelné výsledky. To znamená posílit ekonomickou analytiku, rozvinout digitální nástroje a zasahovat i na složitějších trzích, kde proti sobě na jedné straně stojí velké platformy a na druhé straně menší podnikatelé. Mou prioritou je odhalování kartelů, rychlejší rozhodování a důsledná kontrola zneužívání významné tržní síly. A hlavně věnovat více pozornosti trhům a oblastem, které výrazně zatěžují rodinné rozpočty.
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Jakou si vlastně – i vzhledem k tomu, co se děje kolem vaší prověrky – dáváte šanci?
Jsem připraven obhájit své výsledky a koncepci před výběrovou komisí a očekávám rovné podmínky pro všechny uchazeče. A zejména očekávám, že bude posuzována naše odbornost a manažerská schopnost vést úřad. A rozhodnutí o tom, kdo je nejlepším kandidátem, poté přísluší vládě a prezidentovi republiky.
Právě Deník N, který s informací o odebrání prověrky přišel jako první, psal v textu i o tom, že si vás v čele úřadu údajně nepřeje prezident Petr Pavel. Máte od něj takové signály?
Nemám žádné signály. Já jsem se po dobu mého působení s prezidentem republiky setkal pouze jednou, a to před třemi roky.
Vás do funkce před šesti lety jmenoval ještě Miloš Zeman. Myslíte si, že vás může stávající prezident vnímat jako jeho člověka?
Já jsem hlavně v roce 2020 vyhrál výběrové řízení, které se konalo vůbec poprvé v historii, a získal jsem největší počet bodů. Myslím, že o mé odbornosti nemůže být pochyb.
Neptám se na odbornost, ale spíše na určitou nálepku, pod kterou vás může Petr Pavel vnímat…
...nálepky máme všichni. Jestliže budeme v životě všechny jen nálepkovat a podle toho se potom rozhodovat o jejich osudu, tak to do svobodné společnosti příliš nepatří.
Platí to, co jste říkal před pár dny v rozhovoru pro Info.cz, že v kontaktu s premiérem Andrejem Babišem jste ohledně vašeho pokračování nebyl?
Ne, nebyl jsem v kontaktu s panem premiérem. Nemám ani žádné informace o tom, jak probíhá výběrové řízení, či kdy bude rozhodnuto.
Váš mandát končí v úterý. Co bude s vedením úřadu, pokud do té doby nebude o novém předsedovi jasno?
Pověřím některého z místopředsedů řízením úřadu a zároveň pověřím některé zaměstnance úřadu, aby prováděli procesní kroky v soudních řízeních, která probíhají. Problémem bude pouze to, že nebude nikdo rozhodovat ve druhém stupni. Protože pravomoc rozhodovat ve druhém stupni o rozkladech přísluší pouze předsedovi úřadu jako úřední osobě.
V poslední době se také medializoval dopis zaměstnanců ÚOHS na vaši podporu, který směřovali premiérovi a prezidentovi. Věděl jste, že něco takového na úřadu vzniká?
Předně chci říct, že si podpory kolegů velice vážím, protože právě oni znají každodenní fungování úřadu. Kdo inicioval sepsání dopisu, to nevím. Neznám ani jeho text, to bych chtěl zdůraznit. Ale pokud lidé cítí potřebu se veřejně vyjádřit, tak to považuji za projev jejich svobodné vůle ve svobodné společnosti a nikdo by za to neměl být dehonestován.
Nemůže to být spíš kontraproduktivní?
Já to vnímám jako vyjádření určité úcty k naší práci, kterou jsme jako vedení kolektivně za těch šest let udělali. Že to vnímají i řadoví zaměstnanci a nechtějí být jen ovcemi v příběhu, který se rozehrál kolem bezpečnostní prověrky, tak to považuji za velmi výrazný občanský postoj. A já ho oceňuji a vážím si ho.
Když budete trochu bilancovat, jak svůj šestiletý mandát v čele ÚOHS hodnotíte?
Úřad za tu dobu ukázal, že dokáže celkem dobře zasahovat proti silným ekonomickým hráčům. Jak jsem říkal, odhalili jsme 62 případů zakázaných dohod a uložili prvostupňově přes čtyři miliardy korun na pokutách. Byť samozřejmě výše sankce není měřítkem úspěchu.
Ale co je důležité – podařilo se obnovit soutěž tak, aby zákazník nemusel doplácet na zakázané praktiky firem. Vždy jsme si s kolegy kladli otázku, co z toho má běžný člověk. Když dodavatel zakazuje obchodníkům zlevňovat, tak zákazník přichází o možnost výhodnějšího nákupu. Například jsme sledovali a potrestali několik dohod přesahující stovky milionů korun u elektrospotřebičů, kdy po našem zásahu na trhu dochází k rozptylu cenových nabídek až na 10 procent. A to je to, co nás zajímá. Že naše zásahy mají reálný dopad na trhy.
Co se naopak nepovedlo nebo nestihlo dotáhnout?
Ještě zmíním největší úspěch, za mého mandátu se podařilo odhalit kartel společností na trhu s kabely, kde byly nepravomocně uloženy firmám pokuty za dvě miliardy korun. A tento kartel odhalil úřad sám a také ho zatím nepravomocně potrestal. Jak dopadne v rozkladovém řízení, to samozřejmě nemohu předvídat.
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A teď ty chyby, co se nepovedlo během vašeho mandátu?
Myslím, že se musí mnohem více začít pracovat s daty. My jsme v roce 2025 vytvořili útvar hlavního ekonoma, což jsou specialisti na datovou analýzu. Tu mezeru v nedostatku práce s daty musíme rychle dohnat. Protože v dnešní digitalizované společnosti bez dat nezjistíte, jak trh funguje.
Kdybyste ve výběrovém řízení neuspěl, už máte trochu jasno, kam byste zamířil? Vy máte také stále služební poměr na ministerstvu vnitra, odkud jste na ÚOHS zamířil.
Výsledek výběrového řízení budu respektovat, protože věřím ve férovou soutěž mezi všemi kandidáty. Samozřejmě také zajistím rychlé předání úřadu. Pokud nebudu vybrán, tak se budu hlásit, jak mi zákon o státních zaměstnancích velí, na ministerstvu vnitra. A o své další profesní cestě budu mluvit, až bude rozhodnuto, jak celé výběrové řízení dopadne.