Případ v červnu policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace. Její členové působili z Česka, Slovenska, Rakouska a Velké Británie.
V Brně se pokusili loni v lednu zapálit synagogu. Kromě propagace terorismu Islámského státu se také zaměřovali na šíření nenávisti vůči menšinám a LGBTQ+ komunitě. Jeden z pachatelů rekrutoval lidi k účasti na bojích v Sýrii po boku teroristické organizace Haját Tahrír aš-Šám.
|
České mladíky zradikalizovali džihádisté. Chtěli podpálit synagogu, šířili nenávist
Nyní, při prověřování osob již stíhaných pro podporu a propagaci terorismu v rámci operace MERDA, odhalili a zadokumentovali další mimořádně závažný případ – plánování vraždy.
V roce 2024 se rozhodli „vyzkoušet, jaké to je někoho zabít“, a naplánovali vraždu osoby ze sociálně a ekonomicky slabší skupiny obyvatel. Svůj plán začali uskutečňovat, ale oběť útoku nezemřela jen díky šťastné náhodě, informovali policisté.
|
Před synagogu v Brně dal někdo zapálenou láhev se sprejem, policie hledá svědky
Jeden podezřelý byl v době spáchání skutku mladistvý a druhý dokonce vzhledem k věku nebyl trestně odpovědný. Koncem srpna 2025 byla druhá osoba obviněna z vraždy a vydírání.
Aktuální případ se nadále intenzivně vyšetřuje. Spolupracují na něm kriminalisté NCTEKK a státní zástupkyně Petra Lastovecká z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Mladí pachatelé jsou čím dál častější
„Orgány činné v trestním řízení se bohužel s mladistvými pachateli setkávají čím dál častěji,“ uvedl tiskový mluvčí Policie ČR Jakub Vinčálek.
V kauze pracovně nazvané JOKE, šířila skupina osob inspirovaná násilnou ideologií nenávistný obsah na sociální síť Telegram. Ve snaze rozšířit skupinu stejně smýšlejících osob její členové založili na síti postupně několik skupin a kanálů, na kterých šířili nenávistný obsah.
Ve organizaci byly jak mladiství, tak děti mladší 15 let. Jednoho z členů Krajský soud v Ostravě odsoudil za několik trestných činností.
|
Terorismus změnil svět, mladí se dnes bojí cestovat, říká Jiří Kolbaba
„Bylo to za zvlášť závažné provinění podpory a propagace terorismu, zvlášť závažné provinění založení, podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, provinění nedovoleného ozbrojování, provinění nebezpečného vyhrožování k úhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody v trvání 1 roku a 4 měsíců,“ napsal Vinčálek.
V rámci vyšetřování dané věci odhalili kriminalisté velké množství další trestné činnosti, například drogové, majetkové či násilné.
„V obou případech je obzvláště alarmující skutečnost, že u pachatelů nízkého věku docházelo ke stírání rozdílu mezi online prostředím a realitou, které se projevilo ztrátou kontaktu s realitou, empatie a odpovědnosti, vedoucí přes přípravu až ke spáchání nejzávažnější trestné činnosti,“ dodal Vinčálek.