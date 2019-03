Mladík vodním skútrem zabil dívku, platit jejím rodičům nechce

Dvaadvacetiletý Christoph Steinert dováděl na Orlické přehradě na silném vodním skútru, a když míjel pod zámkem parník, rozhodl se, že přeskočí vlnu, kterou plavidlo za sebou dělá. Ve velké rychlosti najel na vlnu a ta jej vymrštila rovnou na pramici, na které plula osmnáctiletá Simona s přítelem. Dívku náraz zabil. Soud potrestal Steinerta, který v den nehody slavil devatenácté narozeniny, tříletou podmínkou a osmiletým zákazem řízení plavidel. Zároveň rodičům dívky, kteří spolu nežijí, musí uhradit 1,4 milionu korun.

800 tisíc matce, která dívku vychovávala, a 600 tisíc korun otci. Rodina však z nařízených peněz dodnes nic neviděla, a právník Šárky Jarolímkové proto na Steinerta podal návrh na exekuci. „Po téměř roce od toho, co se to Simonce stalo, jsem měla těžkou autonehodu, kdy jsem měla zlomenou pánev, nemohu jít od práce, po finanční stránce je to těžký a nemohu se dodnes s tragédií vyrovnat,“ rozpláče se Jarolímková.

Necelý rok od tragické smrti dcery havarovala s kamarádem Markem v automobilu, když mladý řidič nezvládl řízení a auto na Písecku vylétlo ze silnice. Řidič zemřel, Šárka Jarolímková byla déle než měsíc v nemocnici se zlomenou páteří i čelistí.

Podmínka a pak ticho

Christopher Steinert, mladík, který v době tragédie chodil s dcerou Lindy Finkové a Richarda Genzera, se u soudu rodině omluvil. I proto, že soudce jeho lítosti uvěřil, dostal nízký trest. „Je mi to líto, ve vteřině se mi změnil život, kdyby to šlo, hned bych si to s ní vyměnil. Bohužel to nejde vrátit zpátky,“ řekl Steinert před soudem. Dnes už se o nehodě bavit nechce. „Nezlobte se, řeší to můj právník, pošlu vám jeho číslo,“ říká stroze do telefonu.

Jeho advokát Eduard Belšán potvrzuje, že exekuce běží a exekutor sepisuje mladíkův majetek. „Je třeba si uvědomit samozřejmě situaci, ve které je. Tedy zejména vzhledem ke svému věku, příjmu. Víme prozatím jen to, že běží exekuční řízení a byl pověřen exekutor,“ komentuje právník Belšán.

Steinert byl v době soudu studentem. Nyní je však podle obchodního rejstříku od loňského května jednatelem firmy Rimedio delta, která patří zpěvačce Ludmile Genzerové alias Lindě Finkové. Firma provozuje v parkovacím domě u akvaparku ve středočeských Čestlicích ruční mytí vozidel.