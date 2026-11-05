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Proslul jako sedmnáctiletý šéf úřadu. Teď mladík čelí obviněním ze znásilnění i podvodu

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  8:54
Budova ministerstva životního prostředí

Budova ministerstva životního prostředí | foto: Profimedia.cz

Samuel Kocanda, který se letos na jaře dostal do pozornosti médií kvůli tomu, že v 17 letech se stal šéfem sekretariátu Správy jeskyní v době, kdy jeho otec se stal státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, čelí trestnímu stíhání. Policie ho podle zjištění Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz stíhá pro sedm provinění. Mezi nimi jsou znásilnění, pokus o ublížení na zdraví, podvod nebo vyhrožování.

Vyšetřování začalo na základě trestního oznámení podaného letos v březnu. „Kriminalisté v posledních dnech zahájili trestní stíhání osmnáctiletého muže pro provinění ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, útisku, pomluvy, znásilnění, nebezpečného vyhrožování, podvodu a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk pro web iROZHLAS.cz

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Podle zjištění Radiožurnálu a iROZHLAS.cz se vyšetřování týká několika různých událostí. Jedna z nich se má týkat sexuálního násilí vůči mladé ženě, další pak zase napadení jiné ženy. Kriminalisté prověřují také podezření z podvodu.

Podle policejních dokumentů, do kterých média nahlédla, Kocanda v některých případech vystupovalpod smyšlenými identitami. Ženám například tvrdil, že je výrazně starší, než ve skutečnosti byl, a vydával se za právníka nebo manažera společnosti.

V jednom z případů podle kriminalistů přesvědčil ženu, se kterou udržoval intimní vztah, aby opustila svou práci a začala pracovat jako jeho asistentka. Pracovní smlouva podle zjištění médií skutečně vznikla, slíbené peníze však žena údajně nedostala.

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Jeho advokát Martin Solil uvedl, že klient s policií spolupracuje a všechna obvinění odmítá. „Můžeme uvést, že můj klient plně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, obvinění odmítá a je přesvědčený, že bude prokázána jeho nevina,“ sdělil pro iROZHLAS.cz.

Problémy už na střední škole

Další případy spojené s mladíkem se podle Radiožurnálu a iROZHLAS.cz odehrály už během jeho studia na střední škole v Praze, kterou nakonec nedokončil. Škola na něj v minulosti podala trestní oznámení také kvůli podezření souvisejícímu s drogami.

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Policie podle médií zaznamenala několik případů, kdy spolužákům nebo bývalým přítelkyním nabízel kokain. Kriminalisté se zabývali také případem falešného dokumentu s hlavičkou České advokátní komory, kde tvrdil, že jeho bývalý učitel čelil žalobě za nevhodné chování ke studentce.

Mladík se v minulosti objevil také v jiné kauze, o níž psal server Aktuálně.cz. Podle tohoto webu používal falešné razítko advokáta na různých dokumentech. Policie však v tomto případě nakonec nedospěla k závěru, že by šlo o trestný čin, protože žádný z dotčených dokumentů nebyl veřejnou listinou.

Pozornost vzbudil už kvůli Správě jeskyní

Jméno Samuela Kocandy se letos na jaře objevilo v médiích také v souvislosti s jeho působením ve Správě jeskyní. Deník N tehdy upozornil, že ještě jako nezletilý nastoupil na pozici šéfa sekretariátu ředitele organizace.

Jeho otec Martin Kocanda ve stejné době začal pracovat jako státní tajemník na ministerstvu životního prostředí, pod které Správa jeskyní spadá. Kocanda starší odmítl, že by do výběru svého syna zasahoval. Uvedl, že mladík ve správě působil pouze brigádně a jeho zařazení do funkce bylo omylem.

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