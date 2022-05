Mladí řidiči jsou rizikoví, na školách proto začne nová preventivní kampaň

Mladí řidiči patří dlouhodobě k nejrizikovějším skupinám na tuzemských silnicích. Na českých středních školách a v autoškolách proto ve čtvrtek začíná nová preventivní kampaň zaměřena zejména na řidiče do 20 let. Kampaň bude varovat zejména před nepřiměřenou rychlostí, která stojí až za třetinou všech nehod těchto šoférů. To je nejvíce ze všech věkových skupin.