Vše se táhne, sebevědomí vzrostlo. Jak nejmladší poslanci vpluli mezi staré bardy

Od prvního zasedání nové Sněmovny uplynulo téměř deset měsíců. Její složení se po loňských volbách významně proměnilo a do lavic mezi zkušené politiky zasedlo také 91 nováčků, mezi nimi 12 dvacátníků. Ačkoliv se na novou potenciální roli připravovali v kampani, mnoho věcí museli okusit až takříkajíc „na vlastní kůži“.
„Celý proces ve Sněmovně je ještě mnohem pomalejší, než jsem očekával,“ přiznal jeden z nejmladších poslanců Samuel Volpe (Piráti). A není v tom sám. „Stinná stránka je určitě, jak se vše táhne. Stojí to hodně času a energie,“ souhlasila 26letá poslankyně za ODS Lucie Bartošová.
I když nastavený systém podle ní ubírá hodně času z osobního života, musí to vydržet. „My mladí chceme vše ideálně hned, protože jsme plni drajvu a energie. Jenže v politice to takhle nefunguje a na dobré věci se občas musí čekat,“ dodala.
Samuel Volpe (Piráti)
Další mladý poslanec za Motoristy Matěj Gregor podle svých slov procesní stránkou překvapen nebyl, protože si před kandidaturou zjišťoval, jak to ve Sněmovně chodí. „Nečekal jsem ale, že obstrukce opozice budou opravdu až tak intenzivní už v prvním půl roce,“ vysvětlil.
Právě samotné složení Sněmovny a chování některých jejích členů rezonuje u všech oslovených. Anežka Nedomová z hnutí STAN před výkonem mandátu slýchala, že opozice má „lepší“ pozici v tom, že práci nemá tak náročnou, protože jen kontroluje vládu. „Já to ale jako náročné vnímám. My sice vládu hlídáme, ale to, co předvádí, je naprosto deprimující,“ myslí si.
Stejný názor podle ní sdílejí různí exministři a exposlanci, s kterými se setkává. „Nás mladé všichni litují, v jakém složení tam musíme sedět, jelikož se lidskost ze Sněmovny už kompletně vytratila,“ kritizuje.
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Jsem mladá a k tomu žena. Někoho to štve, říká Demetrashvili
Často navíc musí zápolit s předpojatostí a očekáváními. „Zpočátku si jak část širší společnosti, tak kolegů ve Sněmovně, myslela, že noví mladí politici nebudou nic dělat a že tam jsou jen proto, aby se neřeklo,“ popsal Volpe. S ageismem (předsudky na základě věku – pozn. red.) se setkal už jako 20letý zastupitel obce Líbeznice. O to víc je podle něj důležité dávat najevo, že jsou s kolegy pracovití.
Lucie Bartošová (ODS)
„Všichni si uvědomujeme, že máme věkovou mezeru, ale právě proto děláme všechno proto, abychom ukázali, že na to máme,“ řekl. Přesto se nevyhnul několika přestřelkám přímo v jednacím sále, například s Jindřichem Rajchlem za SPD.
„Pan poslanec si na mě a další mladé kolegyně s právnickým vzděláním otvíral ústa, že ještě nemáme ani zaschlý inkoust na diplomech a mluvíme o právních věcech. Na druhou stranu bych já zase mohl říct, že má ten inkoust zaschlý asi dvacet let a kolikrát si věci pamatuje zastarale,“ popsal jednu z roztržek. Přesto však podle svých slov podobné příhody ve Sněmovně téměř nezažívá.
Intenzivnější zkušenost odkryla jeho stranická kolegyně Katerina Demetrashvili. „Kromě toho, že jsem mladá poslankyně, jsem ještě mladá ženská poslankyně. Zároveň mám specifický vzhled, piercing a barvené vlasy, to spoustu kolegů štve už samo o sobě. K tomu jsem Pirátka a velice důrazně se vyjadřuji k tématům ruského vlivu, což také spoustu poslanců štve,“ popsala. Často ji proto podle jejích slov neberou politici vážně.
Matěj Gregor (Motoristé sobě)
Bartošová i Nedomová se shodují, že přímé útoky na svůj věk nezaznamenaly, svědkyně takových incidentů však byly. „Uráželo mě to, i když se mě to přímo netýkalo, protože se to dotýká celé naší mladší skupiny. Nechci, abychom byli diskreditování jen proto, že jsme mladí. Máme zákonem dané právo ve Sněmovně být,“ uvažovala Bartošová.
Podle Gregora není ageismus problém výhradně mladých poslanců.
„Narážky občas slýchám, ale myslím si, že jsou na tom všichni kolegové nehledě na věk stejně. Extrémní mi to nepřipadá,“ zhodnotil. Někteří kritici podle něj naopak označují kolegy starší 40 let za někoho, kdo je vyhořelý, sedí tam příliš dlouho a nemá kontakt s realitou.
Z pultíku už strach nemají
Mladí poslanci na sobě postupem času pozorují změnu. Uplynulých deset měsíců je podle nich naučilo, jak se z nervózních nováčků stát odvážnějšími politiky. Nejlépe proměnu vnímají, když zavzpomínají na své první projevy u pultíku na plénu Sněmovny. Mnohé z nich provázelo bušení srdce, rudé skvrny nebo výpadky slov.
„Sice nejsem velký stresař, ale v momentě, kdy jsem si tam stoupl, mi docházela slova,“ vzpomínal Volpe na svou první řeč. Popsal, že si v téměř plném sále intenzivně uvědomoval upřené zraky poslanců, když vystoupil k otázce zvolení Tomia Okamury (SPD) do čela dolní komory. S nervozitou bojovala také mladá Starostka Nedomová, ačkoliv byl sál o něco prázdnější.
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„Poprvé jsem se vyjadřovala k migračnímu paktu a bylo to příšerné. Hned se mi na hrudi udělaly skvrny z nervozity a byla jsem celá červená,“ vylíčila. Podobné problémy zažila i Bartošová, která přiznala, že nervozitou z projevů trpěla už ve škole. Představa, že se na ni upírají desítky párů očí, které patří už mnohem zkušenějším poslancům, byla děsivá. První téma si nevybavila, pocity v ní ale živě zůstaly.
„Tlouklo mi srdce. Když jsem skončila, byla jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala a překlenula tento milník. Jsou totiž také poslanci, kteří nikdy nevystupují a neřeknou nic,“ uvedla.
Anežka Nedomová (STAN)
Gregor odmítá názor, že byl v prvním projevu příliš ostrý. Nervozitu také pocítil. „Člověk chce obstát před svými kolegy, před svými oponenty a sám před sebou. Vzpomínám si ale, že mě naplnila velká úcta a vděčnost, že tam vůbec mohu stát,“ přiblížil své pocity.
Volpe tvrdí, že to sice nejdříve bylo nepříjemné, ale časem se „otrkal“. „Cítím se sebevědomější. Za poměrně krátký čas člověk udělá obrovský posun směrem nahoru,“ prohlásil. „Sebevědomí časem naroste, ale musí být zdravé,“ přitakala také Nedomová. Tomu se navíc podle Bartošové dá naučit. „Člověk se pak při projevech může cítit jako ryba ve vodě.“
Demetrashvili se příliš nervózní necítila. Sál je podle jejích slov menší, než se zdá, a většinou poloprázdný. „Určitě se ale člověk učí a je důležité si přiznat, že proces učení není nikdy hotový. Práce nikdy nekončí a člověk ji musí mít rád, aby v tom vydržel,“ uzavřela.
Svěží dech. Lépe rozumíme mladé generaci
Respondenti se shodli, že věk nemusí znamenat hendikep, ale výhodu, kterou mohou sněmovní dění a politickou realitu obohatit. To, co ztrácejí na zkušenostech, dokážou nahradit větší flexibilitou, energií a bezprostředním osobním vhledem.
„Naši služebně starší kolegové a kolegyně si kolikrát myslí, že ví, jak by to viděli mladí. Často jsou ale odtržení od reality,“ míní Volpe, podle kterého se díky poslancům z generace Z daří otevírat dveře tomu, aby se názory mladých dostaly do nejvyšších pater politiky.
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„Mladý hlas se projevuje v otázkách, jako jsou chat control, hranice, kde končí soukromí a začíná ochrana lidí, nebo v oblasti školství, protože my a další mladší kolegové jsme tím dnešním vzdělávacím systémem prošli nedávno a máme bezprostřední zkušenost jako studenti,“ potvrdil Gregor.
Demetrashvili navíc přidává pocit naléhavosti jako hnací sílu. „Do Sněmovny přinášíme určitý osobní vhled a urgenci, protože my jsme ti, kteří budou důsledky politických rozhodnutí řešit dalších 30 až 40 let.“
Katerina Demetrashvili (Piráti)
Poslankyně ODS Bartošová objasnila, že ač je konzervativní, změnám se nebrání. Mladí politici jsou podle ní dobrou změnou ať už pro politiku samotnou, tak pro společnost, protože ukazují věci jinak než starší kolegové. Podle Volpeho je také výhodou, že směrem k mladým lidem dokážou komunikovat srozumitelně a chytlavě.
Demetrashvili však druhým dechem dodala, že by nechtěla, aby byla Sněmovna složena jen z jedné generace a že si starších kolegů a kolegyň váží. „Mají institucionální zkušenosti, které my zkrátka teprve získáváme. Je důležité namíchat správný mix, který věřím, že nyní ve většině rovin existuje,“ míní mladá Pirátka.
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Podle Gregora je rozdíl cítit zejména v souvislosti s tempem doby. „My jsme se narodili už v České republice, ne v Československu. Nemáme sice srovnání a historickou zkušenost, ale řada věcí je pro nás aktuálnější například v oblasti technologií nebo psychického zdraví. Máme k tomu mnohem blíž, pohybujeme se mezi vrstevníky, kteří to řeší, a je pro nás často jednodušší se v moderních tématech zorientovat,“ uvedl.
Uznává ale, že to platí i naopak. „Na druhou stranu stejně tak pro nás může být daleko těžší se zorientovat ve věcech, kde mají osobní zkušenost starší kolegové,“ uzavřel.
Redakce oslovila s prosbou o vyjádření také vůbec nejmladší poslankyni Julii Smejkalovou (STAN), do vydání článku na dotazy nezareagovala.