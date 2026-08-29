Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vše se táhne, sebevědomí vzrostlo. Jak nejmladší poslanci vpluli mezi staré bardy

Lucie Procházková
  18:17

Katerina Demetrashvili, Matěj Gregor a Anežka Nedomová. | foto: koláž iDNES David Votruba / Profimedia

Přestože kandidovali za různé strany a hnutí a v dolní komoře parlamentu prosazují rozdílné agendy, jedno je spojuje – nízký věk. Co se ti nejmladší za uplynulých deset měsíců naučili a co jejich hlas ve Sněmovně doopravdy přináší? Musí čelit narážkám ze strany starších kolegů? A co jim na poslancování vadí nejvíce? Nejen na to se redakce iDNES.cz zeptala šesti nejmladších poslanců a poslankyň.

Od prvního zasedání nové Sněmovny uplynulo téměř deset měsíců. Její složení se po loňských volbách významně proměnilo a do lavic mezi zkušené politiky zasedlo také 91 nováčků, mezi nimi 12 dvacátníků. Ačkoliv se na novou potenciální roli připravovali v kampani, mnoho věcí museli okusit až takříkajíc „na vlastní kůži“.

„Celý proces ve Sněmovně je ještě mnohem pomalejší, než jsem očekával,“ přiznal jeden z nejmladších poslanců Samuel Volpe (Piráti). A není v tom sám. „Stinná stránka je určitě, jak se vše táhne. Stojí to hodně času a energie,“ souhlasila 26letá poslankyně za ODS Lucie Bartošová.

I když nastavený systém podle ní ubírá hodně času z osobního života, musí to vydržet. „My mladí chceme vše ideálně hned, protože jsme plni drajvu a energie. Jenže v politice to takhle nefunguje a na dobré věci se občas musí čekat,“ dodala.

Samuel Volpe (Piráti)

Poslanec Pirátů Samuel Volpe hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny při...
  • Věk: 25 (v době zvolení 24)
  • Účast na hlasování: 75,7 %
  • Na podzim dokončí studium práv.

Další mladý poslanec za Motoristy Matěj Gregor podle svých slov procesní stránkou překvapen nebyl, protože si před kandidaturou zjišťoval, jak to ve Sněmovně chodí. „Nečekal jsem ale, že obstrukce opozice budou opravdu až tak intenzivní už v prvním půl roce,“ vysvětlil.

Právě samotné složení Sněmovny a chování některých jejích členů rezonuje u všech oslovených. Anežka Nedomová z hnutí STAN před výkonem mandátu slýchala, že opozice má „lepší“ pozici v tom, že práci nemá tak náročnou, protože jen kontroluje vládu. „Já to ale jako náročné vnímám. My sice vládu hlídáme, ale to, co předvádí, je naprosto deprimující,“ myslí si.

Stejný názor podle ní sdílejí různí exministři a exposlanci, s kterými se setkává. „Nás mladé všichni litují, v jakém složení tam musíme sedět, jelikož se lidskost ze Sněmovny už kompletně vytratila,“ kritizuje.

Nejmladší poslanci v historii Česka: ze Sněmovny šli do Bruselu i do kriminálu

Jsem mladá a k tomu žena. Někoho to štve, říká Demetrashvili

Často navíc musí zápolit s předpojatostí a očekáváními. „Zpočátku si jak část širší společnosti, tak kolegů ve Sněmovně, myslela, že noví mladí politici nebudou nic dělat a že tam jsou jen proto, aby se neřeklo,“ popsal Volpe. S ageismem (předsudky na základě věku – pozn. red.) se setkal už jako 20letý zastupitel obce Líbeznice. O to víc je podle něj důležité dávat najevo, že jsou s kolegy pracovití.

Lucie Bartošová (ODS)

Poslankyně SPOLU Lucie Bartošová (2025)
  • Věk: 26 (v době zvolení 25)
  • Účast na hlasování: 79,2 %
  • Magisterský titul z bezpečnostního managementu získala na univerzitě CEVRO.
  • Dodělává si druhý magisterský titul z politologie, politického marketingu a volebních studiích.

„Všichni si uvědomujeme, že máme věkovou mezeru, ale právě proto děláme všechno proto, abychom ukázali, že na to máme,“ řekl. Přesto se nevyhnul několika přestřelkám přímo v jednacím sále, například s Jindřichem Rajchlem za SPD.

„Pan poslanec si na mě a další mladé kolegyně s právnickým vzděláním otvíral ústa, že ještě nemáme ani zaschlý inkoust na diplomech a mluvíme o právních věcech. Na druhou stranu bych já zase mohl říct, že má ten inkoust zaschlý asi dvacet let a kolikrát si věci pamatuje zastarale,“ popsal jednu z roztržek. Přesto však podle svých slov podobné příhody ve Sněmovně téměř nezažívá.

Intenzivnější zkušenost odkryla jeho stranická kolegyně Katerina Demetrashvili. „Kromě toho, že jsem mladá poslankyně, jsem ještě mladá ženská poslankyně. Zároveň mám specifický vzhled, piercing a barvené vlasy, to spoustu kolegů štve už samo o sobě. K tomu jsem Pirátka a velice důrazně se vyjadřuji k tématům ruského vlivu, což také spoustu poslanců štve,“ popsala. Často ji proto podle jejích slov neberou politici vážně.

Matěj Gregor (Motoristé sobě)

Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka představil volební...
  • Věk: 24 (v době zvolení 23)
  • Účast na hlasování: 79,1 %
  • Bakalářský titul získal z českého jazyka, literatury a historických věd.
  • Magisterský titul z politologie a mezinárodních vztahů studuje dálkově.

Bartošová i Nedomová se shodují, že přímé útoky na svůj věk nezaznamenaly, svědkyně takových incidentů však byly. „Uráželo mě to, i když se mě to přímo netýkalo, protože se to dotýká celé naší mladší skupiny. Nechci, abychom byli diskreditování jen proto, že jsme mladí. Máme zákonem dané právo ve Sněmovně být,“ uvažovala Bartošová.

Podle Gregora není ageismus problém výhradně mladých poslanců.

„Narážky občas slýchám, ale myslím si, že jsou na tom všichni kolegové nehledě na věk stejně. Extrémní mi to nepřipadá,“ zhodnotil. Někteří kritici podle něj naopak označují kolegy starší 40 let za někoho, kdo je vyhořelý, sedí tam příliš dlouho a nemá kontakt s realitou.

Z pultíku už strach nemají

Mladí poslanci na sobě postupem času pozorují změnu. Uplynulých deset měsíců je podle nich naučilo, jak se z nervózních nováčků stát odvážnějšími politiky. Nejlépe proměnu vnímají, když zavzpomínají na své první projevy u pultíku na plénu Sněmovny. Mnohé z nich provázelo bušení srdce, rudé skvrny nebo výpadky slov.

„Sice nejsem velký stresař, ale v momentě, kdy jsem si tam stoupl, mi docházela slova,“ vzpomínal Volpe na svou první řeč. Popsal, že si v téměř plném sále intenzivně uvědomoval upřené zraky poslanců, když vystoupil k otázce zvolení Tomia Okamury (SPD) do čela dolní komory. S nervozitou bojovala také mladá Starostka Nedomová, ačkoliv byl sál o něco prázdnější.

Píšou mi, že jsem dcera vraha. Nejmladší Pirátka o útocích i Babišovi na hraně

„Poprvé jsem se vyjadřovala k migračnímu paktu a bylo to příšerné. Hned se mi na hrudi udělaly skvrny z nervozity a byla jsem celá červená,“ vylíčila. Podobné problémy zažila i Bartošová, která přiznala, že nervozitou z projevů trpěla už ve škole. Představa, že se na ni upírají desítky párů očí, které patří už mnohem zkušenějším poslancům, byla děsivá. První téma si nevybavila, pocity v ní ale živě zůstaly.

„Tlouklo mi srdce. Když jsem skončila, byla jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala a překlenula tento milník. Jsou totiž také poslanci, kteří nikdy nevystupují a neřeknou nic,“ uvedla.

Anežka Nedomová (STAN)

Kandidátka hnutí STAN Anežka Nedomová.
  • Věk: 25 (v době zvolení 24)
  • Účast na hlasování: 82,8 %
  • Bakalářský titul z německého jazyka získala na Univerzitě Pardubice.
  • Nastupuje na magisterské studium mezinárodních vztahů a evropského práva.

Gregor odmítá názor, že byl v prvním projevu příliš ostrý. Nervozitu také pocítil. „Člověk chce obstát před svými kolegy, před svými oponenty a sám před sebou. Vzpomínám si ale, že mě naplnila velká úcta a vděčnost, že tam vůbec mohu stát,“ přiblížil své pocity.

Volpe tvrdí, že to sice nejdříve bylo nepříjemné, ale časem se „otrkal“. „Cítím se sebevědomější. Za poměrně krátký čas člověk udělá obrovský posun směrem nahoru,“ prohlásil. „Sebevědomí časem naroste, ale musí být zdravé,“ přitakala také Nedomová. Tomu se navíc podle Bartošové dá naučit. „Člověk se pak při projevech může cítit jako ryba ve vodě.“

Demetrashvili se příliš nervózní necítila. Sál je podle jejích slov menší, než se zdá, a většinou poloprázdný. „Určitě se ale člověk učí a je důležité si přiznat, že proces učení není nikdy hotový. Práce nikdy nekončí a člověk ji musí mít rád, aby v tom vydržel,“ uzavřela.

Svěží dech. Lépe rozumíme mladé generaci

Respondenti se shodli, že věk nemusí znamenat hendikep, ale výhodu, kterou mohou sněmovní dění a politickou realitu obohatit. To, co ztrácejí na zkušenostech, dokážou nahradit větší flexibilitou, energií a bezprostředním osobním vhledem.

„Naši služebně starší kolegové a kolegyně si kolikrát myslí, že ví, jak by to viděli mladí. Často jsou ale odtržení od reality,“ míní Volpe, podle kterého se díky poslancům z generace Z daří otevírat dveře tomu, aby se názory mladých dostaly do nejvyšších pater politiky.

Mladí musí dokazovat akceschopnost, říká poslankyně Bartošová

„Mladý hlas se projevuje v otázkách, jako jsou chat control, hranice, kde končí soukromí a začíná ochrana lidí, nebo v oblasti školství, protože my a další mladší kolegové jsme tím dnešním vzdělávacím systémem prošli nedávno a máme bezprostřední zkušenost jako studenti,“ potvrdil Gregor.

Demetrashvili navíc přidává pocit naléhavosti jako hnací sílu. „Do Sněmovny přinášíme určitý osobní vhled a urgenci, protože my jsme ti, kteří budou důsledky politických rozhodnutí řešit dalších 30 až 40 let.“

Katerina Demetrashvili (Piráti)

Katerina Demetrashvili je česká studentka a politička, od října 2025 poslankyně...
  • Věk: 23 (v době zvolení 22)
  • Účast na hlasování: 72,8 %
  • Absolvuje individuální studijní plán na právnické fakultě.

Poslankyně ODS Bartošová objasnila, že ač je konzervativní, změnám se nebrání. Mladí politici jsou podle ní dobrou změnou ať už pro politiku samotnou, tak pro společnost, protože ukazují věci jinak než starší kolegové. Podle Volpeho je také výhodou, že směrem k mladým lidem dokážou komunikovat srozumitelně a chytlavě.

Demetrashvili však druhým dechem dodala, že by nechtěla, aby byla Sněmovna složena jen z jedné generace a že si starších kolegů a kolegyň váží. „Mají institucionální zkušenosti, které my zkrátka teprve získáváme. Je důležité namíchat správný mix, který věřím, že nyní ve většině rovin existuje,“ míní mladá Pirátka.

Uspěli díky kroužkovací revoluci. Mladí poslanci jdou do Sněmovny přímo ze školy

Podle Gregora je rozdíl cítit zejména v souvislosti s tempem doby. „My jsme se narodili už v České republice, ne v Československu. Nemáme sice srovnání a historickou zkušenost, ale řada věcí je pro nás aktuálnější například v oblasti technologií nebo psychického zdraví. Máme k tomu mnohem blíž, pohybujeme se mezi vrstevníky, kteří to řeší, a je pro nás často jednodušší se v moderních tématech zorientovat,“ uvedl.

Uznává ale, že to platí i naopak. „Na druhou stranu stejně tak pro nás může být daleko těžší se zorientovat ve věcech, kde mají osobní zkušenost starší kolegové,“ uzavřel.

Redakce oslovila s prosbou o vyjádření také vůbec nejmladší poslankyni Julii Smejkalovou (STAN), do vydání článku na dotazy nezareagovala.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Vše se táhne, sebevědomí vzrostlo. Jak nejmladší poslanci vpluli mezi staré bardy

Katerina Demetrashvili, Matěj Gregor a Anežka Nedomová.

Přestože kandidovali za různé strany a hnutí a v dolní komoře parlamentu prosazují rozdílné agendy, jedno je spojuje – nízký věk. Co se ti nejmladší za uplynulých deset měsíců naučili a co jejich...

29. srpna 2026  18:17

Na Tankovém dni v Lešanech se převrátilo vozidlo Tatra, dvě děti se zranily

Tankový den v Lešanech. (1. 9. 2025)

V areálu vojenského technického muzea v Lešanech na Benešovsku se v sobotu při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Dva lidé utrpěli zranění, řekly mluvčí středočeské policie...

29. srpna 2026  16:52,  aktualizováno  17:58

Německo z útoku v Lipsku obviní Rusko, kancléř ohlásí protiakci, píší média

Německý kancléř Friedrich Merz

Německý kancléř Friedrich Merz plánuje oficiálně obvinit Rusko z pokusu o dronový útok v Lipsku. Informují o tom německá média s odvoláním na anonymní zdroje, které citoval server Politico. Vláda...

29. srpna 2026  16:33

Rusové něco chystají, varoval šéf NATO Tuska. Klíčových bude dalších šest měsíců

Generální sekretář NATO Mark Rutte při návštěvě Polska. (26. března 2025)

Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra Donalda Tuska před další eskalací ze strany Ruska. Podle Tuska bude příštích šest měsíců rozhodujících a Polsko i NATO musí být připraveny...

29. srpna 2026  16:16

Babiš kritizuje zpravodajské služby. O dezinformaci o Polsku věděl až z médií

Premiér Andrej Babiš očekává v Kramářově vile příjezd předsedy Evropské rady...

Premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich,...

29. srpna 2026  16:06

Noční ruský útok u Buči zabil 37 lidí včetně starosty, jenž pomáhal po první vlně dronů

ilustrační snímek

Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinské Buči zahynulo nejméně 37 lidí a dalších 42 utrpělo zranění. Mezi oběťmi je i starosta Dmytrivky Taras Didyč, který pomáhal s evakuací po první vlně...

29. srpna 2026  11:08,  aktualizováno  15:12

Čokoláda od Mladiče. Bosenský řezník pohladil kluka a pak mu zavraždil otce

Srebrenica 1995. Ratko Mladić hladí osmiletého Izudina Aliće.

To video obletělo celý svět. Ratko Mladić na něm hladí osmiletého chlapce, a to jen krátce předtím, než dal bosenskosrbským jednotkám pokyn k masovému vraždění ve Srebrenici. Izudin Alić masakr...

29. srpna 2026  15:08

Rusko nelze démonizovat ani vytlačovat z Evropy, říká Fico. Zkritizoval Ukrajinu

Slovenský premiér Robert Fico během projevu na oslavách 82. výročí Slovenského...

Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že Rusko nelze démonizovat ani vytlačovat z Evropy. Na oslavách 82. výročí začátku Slovenského národního povstání v Banské Bystrici uvedl, že každý stát musí...

29. srpna 2026  14:08,  aktualizováno  14:17

Daňový systém potřebuje změny, pro příští vládu je už chystáme, řekl hejtman Grolich

ilustrační snímek

Jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že český daňový systém potřebuje výraznou změnu a příští vláda se jí nevyhne. Lidovci podle...

29. srpna 2026  13:38

Šílená nehoda v Zimbabwe. Po srážce busu s náklaďákem zůstala silnice pokryta těly

Při srážce minibusu s náklaďákem zemřelo v Zimbabwe 27 lidí

Srážka minibusu s nákladním vozem v Zimbabwe si vyžádala nejméně 27 obětí. Několik lidí je zraněno. Nehoda se stala poblíž města Chivhu, asi 140 kilometrů od hlavního města Harare.

29. srpna 2026  13:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejdražší známka světa dorazila do Prahy. Sběratelé na Magentu čekali už od rána

V pražském Obecním domě začala výstava Poklady světové filatelie 3. (29. srpna...

Ještě před otevřením čekalo před vstupními dveřmi pražského Obecního domu několik desítek lidí. Chtěli být mezi prvními, kdo v Česku po téměř padesáti letech spatří One-Cent Magentu - nejvzácnější...

29. srpna 2026  13:11

Nový zákon o obalech pohřbívá smysl EU. Přinesl byrokracii a zmatky

Premium
ilustrační snímek

Brusel protlačil zákon na ochranu životního prostředí, následně ho však sám zpochybnil. Doporučil, aby ho všichni ignorovali.

29. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.