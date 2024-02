Piráti videem boří stereotypy o straně. Smyslu nerozumím, komentuje snahu odborník

„A jaké stereotypy jste o nás slyšeli vy? Napište nám to,“ komentovali video mladí Piráti na sociální síti. Mluvčí strany Švehlíková pro iDNES.cz poznamenala, že video kopíruje globálně známý TikTok formát „of course“, který už dlouhodobě trenduje mezi mladou populací a satirickovou formou zvěčňuje předsudky o dané organizaci, profesi či společenství.

„Jde samozřejmě o nadsázku. V podobných trendech sociálních sítí chceme pokračovat,“ doplnila Švehlíková. V krátkém videu známém jako reels například jedna z členek říká: „Jsem mladá Pirátka, jasně, že mě se*e, že neprošla Istanbulská úmluva.“

„Odlehčeným tónem si dělají srandu“

Poslankyně a první místopředsedkyně strany Klára Kocmanová své kolegy podpořila slovy: „Jsem mladá Pirátka, jasně, že jsem u kormidla“. Vzkazy přidali i další členové: „Jsem mladý Pirát, jasně, že jsem vegan“ nebo „Jsem mladý Pirát, jasně, že se tě před sexem dvakrát zeptám na consent (souhlas)“, uvedli.

Vzkazy vzbudily na sociální síti velký ohlas, především se ale jednalo o posměšky, kdy někteří nepoznali, že šlo ironii a nadsázku. Karel Komínek z Institutu politického marketingu pro iDNES.cz rovněž poznamenal, že video je určitě myšlené jako částečná nadsázka.

„Navazuje na vlnu videí se zcela totožnou formou, která se aktuálně šíří na internetu jako mem. Základem videí je, že si odlehčeným tónem dělají srandu ze stereotypních představ o určité skupině lidí,“ vysvětlil Komínek.

Podle něj v daném případě Piráti naskočili na trend a využili formátu, který je jejich cílové skupině známý a přístupný.

Hraje si se stereotypy

Vedoucí Katedry politologie na Masarykově univerzitě v Brně Otto Eibl pro iDNES.cz poznamenal, že například on sám není cílovou skupinou a smyslu videa nerozumí.

„Nemyslím si, že by jedno video mělo tu moc, aby kohokoliv kamkoliv přilákalo - je nutné, aby prezentace strany či mládežnické organizace byla konstantní a dlouhodobá,“ uvedl Eibl s tím, že spíš než cokoliv jiného jde o nadsázku, která si hraje se stereotypy.

„Nicméně ve videu je mix stereotypů a politických postojů - to je matoucí a vlastně tam nevidím žádnou pointu, to samé platí pro video mladých z ODS,“ uvedl Eibl, který tak současně poukázal na to, že podobné video již v lednu zveřejnili mladí členové další vládní strany.

Lednová verze ODS si však ani zdaleka nevysloužila tak velkou pozornost jako únoroví Piráti. I občanští demokraté se setkali s kritikou. Ohledně Pirátů Eibl ještě poznamenal, že je třeba počítat s tím, že čím blíž budou volby, tím víc budou strany chtít být vidět.

„Kampaň nemusí být ‚drsnější‘, důležité je, aby byla viditelná - a to se dá dělat různými způsoby. Vymezování se proti jedné ze stran vládní koalice nedává smysl - a to ani z pohledu Pirátů,“ podotkl.

„Osobně mi to nepřijde tak zajímavé“

Eibl k videu Pirátů ještě doplnil, že si nemyslí, že je to snaha o nějaké přílišné zviditelnění. „Osobně mi to video nepřijde tak zajímavé, aby se mu věnovala taková pozornost - obecně bychom nemuseli věnovat pozornost všemu, co která strana či politik na sociálních sítích zveřejní,“ zdůraznil.

Současně poukázal na fakt, že mediální pokrytí podobných příspěvků zvyšuje dosah, takže se plní cíle pirátských a jiných stratégů. „Také jde o anekdotickou epizodu, kterých bychom mohli najít dennodenně x. Toto video je navíc špatně vypointované a i podle komentářů na sociálních sítích není úplně dobře přijímané. Třeba debaty Bez cenzury jsou úplně jiná liga,“ připodobnil Eibl pirátský formát k aktuální kampani šéfa STAN Víta Rakušana.

Politický marketér Komínek ještě doplnil, že dnes v podstatě každá aktivita politika má za úkol vytvořit v optimálním případě zajímavou mediální příležitost, a mnohokrát se i stalo, že se výroky na sociálních sítích staly základem pro zprávu klasických médií.

„Díky chytrému načasování, zajímavé formě a obsahu se tak dnes může vyjádření politika na síti X dostat i k seniorovi, který žádné připojení k internetu nemá. Politici si této své propojenosti s médii samozřejmě uvědomují a někteří jej dokážou efektivně využít,“ uvedl Komínek.