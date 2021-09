Mladí a neočkovaní. Od vakcíny je odrazuje zdraví, politika i nelogická opatření

V současné době je v Česku po druhé dávce téměř šest milionů lidí, přičemž vykázaných očkování je celkem přes 11 milionů. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška v současné době tvoří velkou část nakažených právě mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let.

Pro mnohé v dané věkové skupině existuje řada důvodů, kvůli kterým vakcínu nechtějí.