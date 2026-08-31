„Program je založen na tom, že pět let vyžadujeme, aby v tom regionu lékař zůstal s tím, že dostane 480 tisíc korun. Dostane je vyplacené ještě v průběhu tohoto roku. Výměnou za to vyžadujeme, aby pět let v regionu zůstal a provozoval svoji odbornost,“ vysvětlil ředitel VZP Ivan Duškov.
Všeobecná zdravotní pojišťovna je pro letošní rok připravena pro stipendijní program uvolnit až 90 milionu korun. Podpořit může až 315 lékařů.
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V případě dětské pediatrie vybrala pojišťovna 68 preferovaných oblastí vymezených podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Program má v tomto oboru podpořit až 112 lékařů.
U dětské dorostové psychiatrie je podle Duškova situace ještě závažnější. „V případě dětské a dorostové psychiatrie je nedostatek patrný v celé České republice,“ uvedl s tím, že nedostatek těchto specializací trápí i části Prahy a jejího okolí. Výzvu pojišťovna poskytne až 77 psychiatrům.
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Peníze půjdou z Fondu obecně prospěšných činností, který zdravotní pojišťovna zřídila od letošního ledna. Stipendium má být nezávislé na podpoře rezidenčních míst poskytované ministerstvem zdravotnictvím a oba příspěvky se mohou částečně překrývat.
Peníze pojišťovna vyplatí přímo konkrétnímu lékaři, nikoli například školiteli nebo zdravotnickému zařízení. Podporu může získat už v průběhu specializačního vzdělávání. Pětiletý závazek se však začne počítat až ve chvíli, kdy lékař získá specializovanou způsobilost a začne v dané oblasti pracovat. „Jakmile lékař otevře svou praxi v preferovaném regionu a začne ordinovat, tak se počítá těch pět let,“ vysvětlil Duškov.
VZP původně zamýšlela společný stipendijní program ve spolupráci se všemi pojišťovnami. Na jeho podobě se však podle Duškova nepodařilo najít shodu. Největší tuzemská pojišťovna se proto rozhodla program zřídit samostatně. Chce ho opakovat také v dalších letech a při výběru oblastí i odborností vycházet mimo jiné z připravované zprávy o stavu sítě zdravotnických zařízení.
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„Věřím, že se jedná o silnou motivaci pro výběr jedné z preferovaných lokalit. Pokud se tato podpora ukáže jako funkční, VZP by tím získala efektivní nástroj pro zajišťování lepší dostupnosti zdravotní péče,“ doplnil ředitel VZP.
Pojišťovna zároveň na tiskové konferenci informovala o svém dosavadním hospodaření za rok 2026. Ke konci července měla na běžném účtu základního fondů pojištění 7,8 miliardy korun. Za prvních sedm měsíců roku podle aktuálního odhadu instituce hospodařila se schodkem 200 milionů korun. Příjmy fondu do konce července dosáhly 191,2 miliardy korun a výdaje 191,4 miliardy, z toho 182,6 miliardy připadlo na zdravotní služby.