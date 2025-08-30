Když se šestnáctileté dceři Jany S. z Plzeňska začal zhoršovat prospěch ve škole, věděla, že něco není v pořádku.
„Vždycky byla velmi šikovná. Na základní škole měla prakticky samé jedničky až do deváté třídy,“ říká Jana. Prvních náznaků úzkosti si u své dcery všimla v době přijímaček na gymnázium. „Tehdy jsem si říkala, že je prostě jen nervózní. Už jako malá byla introvertní a já věděla, že nástup do nového kolektivu pro ni může být náročnější,“ dodává Jana S.
Prožívání duševní nepohody se liší s ohledem na pohlaví dětí, hůře na tom bývají dívky.