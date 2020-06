Mladí Češi méně holdují alkoholu a sexu. Kvůli sociálním sítím

Byl to docela překvapivý pohled. Když v Českých Budějovicích o víkendu policisté kontrolovali, jestli hospody dodržují „koronavirovou“ otevírací dobu do 23 hodin, našli při jednom ze zátahů patnáct teenagerů zavřených ve sklepě. Respektive – patnáct opilých nezletilých, které do toho sklepa schoval majitel nočního podniku. Skončil v poutech a děti u rodičů.