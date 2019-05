Muži mají během mistrovství v hokeji menší zájem o prostitutky, tvrdí průzkum

Pětadvacetiletá Lenka Svobodová se prostitucí živí už sedm let, převážně v Brně. Ve čtvrtek večer však měla méně zákazníků, než obvykle. „Včera večer práce byla, ale až po hokeji,“ přiblížila žena. Množství zákazníků se „do normálu“ vrátilo až kolem desáté hodiny večer.

Není však sama. Pokles zákazníků v těchto dnech pociťuje drtivá většina, tedy 503 z 562 dotázaných sexuálních pracovnic. Necelé polovině, tedy 42 procentům z nich, poklesla poptávka o třetinu, podobnému množství žen dokonce o polovinu. Ženy odpovídaly v průzkumu prostřednictvím online dotazníku portálu sex.cz od pondělí 13. května do půlnoci 22. května.



„Je to jako každý rok během nějaké sportovní události, která prokazatelně snižuje libido mužů. Ti raději s napětím sledují hokej v televizi. Čím blíže je finále, tím menší je poptávka. Naopak den po skončení mistrovství nebo po vyřazení našeho týmu poptávka raketově vyroste,” vysvětlil Andrej Anastasov z portálu sex.cz.

S tím souhlasí i sexuolog Jaroslav Zvěřina. Podle něj je pokles v poptávce způsoben tím, že prostituci využívají především muži. „Zmíněný jev je dán tím, že značná část potencionálních zákazníků dává přednost fandění našim sportovcům,“ přiblížil Zvěřina.



Podle sexuoložky Laury Janáčkové hraje roli i hodina, kdy se velké sportovní utkání konají. Zpravidla je to totiž ten samý čas, kdy se muži nejčastěji věnují sexuálním aktivitám. „To, že muži dávají přednost velkým sportovním zápasům před sexem, dokázal i celosvětový průzkum věnující se tomu, čemu muži dávají přednost v rámci sexuálních aktivit,“ dodala Janáčková.

Muži nemají při sledování chuť na sex

Mužům se však také podle ní při sledování sportu uvolňuje adrenalin a na sex pak obecně nemají takovou náladu. Společné sledování velkých sportovních utkání připodobnila k lovu ve skupině. „Pořád je to muž lovec. Při společném sledování muži například odhadují vzdálenosti, jsou v tom zapojení. Vnímají to proto úplně jinak, než když se na sport dívá žena,“ vysvětlila.

Podle sexuoložky Heleny Riguli mají muži různé preference. „Vidíte, že někdy svůj sexuální apetit dokážou potlačit, když mají jinou motivaci. Umí se uvolnit jiným způsobem,“ vysvětlila.



Mistrovství světa v ledním hokeji probíhá od desátého do pětadvacátého května na Slovensku. Zápasy se hrají na Zimním stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě a v košické Steel Aréně. Zlato z MS 2018 obhajovalo Švédsko (letos vypadlo ve čtvrtfinále s Finskem), český tým loni prohrál ve čtvrtfinále 2:3 s USA, nyní postoupil do semifinále, kde se v sobotu utká s Kanadou o postup do boje o zlato.