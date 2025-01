Končím, řekla místostarostka tepaná za slova o středověké mentalitě Romů

Ostravská politička zodpovědná za školství v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schytává kritiku za výroky v rozhovoru pro server Okraj.cz o segregaci Romů ve školách. V něm mimo jiné uvedla, že Romové nemají za cíl se vzdělávat. „Jejich mentalita se od 13. století nezměnila, protože jsou geneticky vybaveni úplně jinak. Oni nemají cíl ve svém životě se vzdělávat. Oni mají úplně jiné cíle,“ řekla. Takové vyjádření odsoudili odborníci na vzdělávání, zástupci romské komunity i šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Někteří proto požadovali její rezignaci na funkci místostarostky. „Já už nejsem místostarostkou,“ řekla Alena Pataky v pondělí odpoledne iDNES.cz. „Mám už médií plné kecky, zabili jste jednoho normálního člověka, který s romskou komunitou pracoval přes 20 let. Kvůli jedné nešťastné větě,“ dodala. Víc k tomu říct odmítla.

Starosta městského obvodu Veselka zatím její rozhodnutí komentovat nechtěl. „Vy děláte na paní Pataky hon a ona už neví, kudy kam. Dneska v 18 hodin zasedá klub hnutí ANO a 19.30 všichni dostanou oficiální vyjádření,“ uvedl Veselka. Podle něj o zmíněném rozhovoru jednali s kolegy přes víkend i během pondělí. „Vrcholným orgánem k rozhodnutí o těchto věcech je klub zastupitelů hnutí ANO. Těch 12 lidí má poslední slovo, 19.30 se dozvíte výsledek,“ zopakoval. Na dotaz, jestli on si myslí, že by Pataky měla ve funkci místostarostky skončit, reagoval přáním hezkého dne a zavěsil.

V podobném duchu se vyjádřila i mluvčí radnice Michaela Tichá. Také ona odkázala k tomu, že informaci o tom, jestli bude Pataky pokračovat ve vedení obvodu, sdělí až večer po jednání klubu hnutí ANO. Sdílnější nebyli ani další ostravští politici. První místostarostka Valentina Vaňková ze SPOLU se omluvila, že má poradu, a také zavěsila.

Ředitelka školy: místostarostka nám hodněkrát pomohla

Vyjádření Pataky vadí například Štefanu Balogovi, manažeru stipendijního programu organizace Romea. Nelíbí se mu, že generalizuje Romy jako lidi, kteří nemají vzdělání v genech. „Paní místostarostka by se měla veřejně omluvit a odstoupit ze své funkce. Děsí mě, že tato osoba má na starosti ve svém obvodu školství,“ uvedl pro server Romea.cz. Koordinátor pro etnické menšiny ve Středočeském kraji Cyril Koky pro stejný web sdělil, že pokud se Pataky neomluví, je na místě trestní oznámení.

Předseda ANO Andrej Babiš místostarostčiny výroky označil za nepřijatelné. „Podporuje předsudky, proti kterým se snažím dlouhodobě bojovat. Sám se pravidelně setkávám s různými romskými organizacemi a možná by bylo fajn, kdyby to ta paní zkusila taky. Pak by takové hlouposti určitě neříkala,“ řekl Babiš v pátek serveru iRozhlas.cz.

Rozhovor pro Okraj.cz se týkal především ostravské základní školy v ulici Ibsenova a Gebauerova. Většina žáků jsou Romové a polovina nedokončí povinnou školní docházku. Ředitelka školy Radka Hanusová rovněž považuje vyjádření političky odpovědné za školství za nešťastné. „Asi šestina našich zaměstnanců jsou Romové, kteří skvěle pracují. Taky máme spoustu šikovných dětí, co se snaží,“ popsala ředitelka. Doplnila, že jinak má s Pataky dobrou zkušenost. „Hodněkrát nám pomohla vyřešit různé problémy. Když to srovnám s předchozími místostarosty, tak paní místostarostka (Pataky) je na naší škole poměrně často,“ doplnila Hanusová.

Problematickými výroky o Romech proslula v posledních třiceti letech řada politiků, většinou je ale kariéru nestála. Nejznámějším byl v polovině 90. let někdejší předseda parlamentních republikánů Miroslav Sládek a jeho výrok, že „cikáni by měli být trestně odpovědní již od narození, neboť to je jejich největší zločin“. Bývalý senátor a starosta Prahy 4 Zdeněk Klausner (ODS) vešel ve známost v roce 1997, když chtěl vystěhovat Romy mimo hranice své městské části.

Ostrými výroky vůči Romům byla známá i bývalá starostka a senátorka Liana Janáčková. V srpnu 1997 navrhla, že obvod přispěje na letenku Romům, kteří chtěli emigrovat do Kanady. Před pár lety soud řešil výroky předsedy SPD Tomia Okamury a jeho stranického kolegy Miloslava Roznera o romském táboře v Letech. Okamura se za to později omluvil, Rozner byl v dubnu 2022 za své výroky zpochybňující existenci koncentračního tábora odsouzen k půlročnímu podmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin popírání genocidy.