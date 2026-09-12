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Do Kyjeva jela i bez Sněmovny. Brání nás i zbytek Evropy, řekla Urbanová

Josef Kopecký
  15:33
Místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN se vypravila do Kyjeva, i když její cestu dříve hlasy poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě neschválil organizační výbor české dolní komory parlamentu. „žijete tady obyčejný život a najednou vám nad hlavou proletí dron. Já to už dneska vím, protože jsem tady,“ řekla Urbanová ve videu z Kyjeva.

Válka na Ukrajině

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Hlavní město Ukrajiny, která se brání válce rozpoutané Ruskem, navštívila Urbanová na pozvání místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Oleny Kondratiuk.

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„Považovala jsem za svoji povinnost toto pozvání přijmout. Nebylo mi to umožněno přímo českým parlamentem a jeho vedením. Na Ukrajině je stále válka, stále se tady unáší a indoktrinují děti, stále se tady znásilňují ženy i muži,“ uvedla Urbanová, která do Kyjeva přijela také na bezpečnostní konferenci a aby si udělala přesný obrázek, čím může Česko, nebo ona osobně, Ukrajině pomoci.

Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura popřel, že by nesouhlas poslanců vládní koalice byl politicky motivovaný.

To, že se bráníte, z vás dělá sebevědomý národ, řekla Urbanová v Kyjevě

„Moje cesta nebyla boj proti někomu, boj proti Tomiu Okamurovi, proti naší vládě. Moje cesta byla boj za něco. Za hodnoty. Za to, že když vás někdo napadne, vy máte právo se bránit. A naopak to, že se bráníte, z vás dělá sebevědomého člověka nebo sebevědomý národ. Za to, že Ukrajina brání i nás a celý zbytek svobodné Evropy,“ prohlásila členka užšího vedení Sněmovny.

Jedním z hlavních témat jejího jednání s Olenou Kondratiuk byla iniciativa Bring Kids Back, která se věnuje pátrání po dětech unesených Ruskem, jejich repatriaci a následné psychologické pomoci.

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„Toto téma chci otevřít nejen v českém veřejném prostoru, ale také na půdě Sněmovny. Záchrana ukrajinských dětí je věc, na které by měla panovat jednoznačná shoda,“ uvedla místopředsedkyně Sněmovny z opozičního hnutí STAN.

V tiskové zprávě dodala, že všichni chceme mír, ale kvůli němu nemáme nechat trpět děti a nevinné lidi jen proto, že se Vladimír Putin rozhodl obnovit velikost ruské říše.

Kondratiuk poděkovala místopředsedkyni Sněmovny za českou muniční iniciativu

Kondratiuk na setkání s Urbanovou poděkovala za pomoc, kterou Česko její zemi od roku 2022 poskytlo, a také za českou muniční iniciativu, díky níž Ukrajina získala velkorážní dělostřeleckou munici. „

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Vláda ANO, SPD a Motoristů po nástupu k moci do muniční iniciativy finančně nepřispívá, ale dál ji organizuje a navzdory velké snaze hnutí SPD ji Andreje Babiše vláda nezrušila.

„Jako Bára Urbanová, jako poslankyně i jako místopředsedkyně parlamentu budu dělat všechno pro to, aby na světě byl mír, spravedlnost. Ale ono to kolikrát znamená, že nás to bude taky něco stát. Nejenom ty Ukrajince,“ prohlásila Urbanová.

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