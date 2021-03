Firma politika Pirátů dodává respirátory úřadům, kde vládnou spolustraníci

Ještě v roce 2019 podle SeznamZpráv karlovarská firma Strebl neobchodovala s veřejnými institucemi a její tržby dosahovaly sotva 660 tisíc korun. Covid však všechno změnil a nastal raketový růst. V loňském roce firma získala od veřejných institucí zakázky na zdravotnické ochranné pomůcky za 117 milionů korun. A s dodávkami pro veřejný sektor se jí daří i v letošním roce.

Komu však úspěšná firma patří, nelze na první pohled z údajů v obchodním rejstříku zjistit, jejím vlastníkem je totiž společnost s akciemi na jméno. Až z notářských dokumentů ve sbírce listin lze vyčíst, že majitelem společnosti je Štěpán Štrébl.



Politika a podnikání vyvolává podezření ze střetu zájmů

SeznamZprávy upozorňují, že Štrébl není jen podnikatel, ale i politik. Přesněji jde o místostarostu Prahy 3 za Piráty. Jeho rodinná firma dodává respirátory, roušky či rukavice i úřadům, kde Piráti vládnou, či jsou v krajské koalici – konkrétně hlavnímu městu, Jihomoravskému a Karlovarskému kraji.

Podle serveru Hlídač státu firma uspěla v 18 veřejných zakázkách, celkem získala loni a zkraje letošního roku 50 smluv za 161 milionů korun. Zdravotnické pomůcky dodává nejen již zmíněným úřadům, ale i několika pražským nemocnicím nebo České poště.

Souběh Štréblova politického a podnikatelského fungování vyvolává podezření ze střetu zájmů. Na radnicích to nevadí jen opozici, ale také koaličním partnerům. „Pokouším se být transparentní, není se za co stydět. Produkty jsou kvalitní, soutěží se na cenu,“ řekl SeznamZprávám Štrébl. Zároveň však uznává, že se pohybuje na tenké linii.

„Jen nevím, co s tím. Jsou to dva mlýnské kameny. Jeden je vlastní rodina, které nemůžu říct: ‚sorry, jsem místostarosta a vy dělejte úplně něco jiného.‘ Kdybych se vzdal politické funkce, byla by to zrada vůči voličům tady na Praze 3,“ řekl Štrébl.



Loni v červnu firma Strebl dodala městské policii hlavního města roušky za 175 tisíc korun. Soutěžilo se na cenu, komise si Štréblovu firmu vybrala z devíti uchazečů. V magistrátní koalici tento obchod budí napětí. Podle radní Hany Kordové Marvanové (TOP 09 a STAN) se Štrébl dostal do střetu zájmů, protože je podnikatelem a zároveň politikem Pirátů, kteří řídí metropoli.

Šéf pražské TOP 09 a předseda zastupitelského klubu Jiří Pospíšil označil chování Pirátů za pokrytecké. „Podle mě jde o typický střet zájmů, překvapuje mě, že to Piráti neřeší. Mají dvojí metr. V pondělí se na případ u pana primátora Hřiba a jeho kolegů zeptám. Jako bývalý ministr spravedlnosti vyznávám heslo padni komu padni,“ řekl SeznamZprávám europoslanec Pospíšil.

Čínské zboží je levnější, hájí se politik

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) však upozorňuje na to, že Štréblova firma byla vybrána v soutěži. A že městská policie nespadá pod něj, ale pod náměstka Petra Hlubučka ze Starostů a nezávislých.

Radní Marvanové vadí i to, že Štrébl obchoduje se zdravotnickými pomůckami z Číny. Štrébl čínské zboží obhajuje s argumentem nižší ceny. „Prodávali bychom klidně i české zboží, problém je, že dovézt čínské zboží je levnější, než jaké jsou v Česku výrobní náklady. Firmy tu nejsou konkurenceschopné. Pokud stát vybírá na cenu, dodáváme, co stát chce,“ poznamenal místostarosta.

Vzniklá situace se nelíbí ani starostovi Prahy 3, jemuž Štrébl dělá náměstka.

Ředitel protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer míní, že firma Strebl a veřejní zadavatelé zakázek se nedopustili ničeho nelegálního, neboť dodavatele vybírali v soutěžích. Riziko však podle něho dané angažmá skýtá.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše Štrébl uznal, že dodávky pro radnice s pirátským angažmá byla chyba a už přestal působit jako jednatel firmy. „Dlouhodobě se snaží vyhnout soutěžím v obcích, kde jsou v samosprávě Piráti –, a i když vyhrál ve veřejném výběrovém řízení, podnikla tato firma veškeré kroky, aby se již taková věc neopakovala,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.