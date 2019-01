Chceme více doprava, vyjadřuje se k politice ANO místopředseda Vokřál

O víkendu na ideové konferenci v Ostravě představilo hnutí ANO nový tahák pro malé podnikatele, kterým by mohla odpadnout povinnost podávat daňová přiznání. Daň, sociální a zdravotní odvody by mohli odvést v jediné pevně stanovené částce. Nemá jít o náhodný výstřel. Místopředseda ANO Petr Vokřál v rozhovoru pro MF DNES vysvětluje, že by chtěl politiku hnutí posunout víc doprava a oslovit voliče, kteří toho možná v poslední době moc pro sebe v politice ANO nenašli.

„Zatím se nenudím, ale dlouhodobě bych jistě byl rád, kdybych mohl být užitečnější než jen jako zastupitel,“ přiznal mimo jiné.

Andrej Babiš vždycky říkal, že nechce hnutí levicové ani pravicové, ale pro všechny. Když teď pořádáte ideové konference, dočkáme se od vás i nějakého politického ukotvení, ať už vlevo, vpravo, nebo uprostřed?

V minulosti jsme programem oslovovali podnikatelskou sféru a středně pravicový proud. Některými kroky, byť je považuji za správné, jako je třeba EET, se naše vnímání možná změnilo. Ale já pořád říkám, že bychom v ekonomických parametrech měli mířit doprava a zároveň myslet na potřebné skupiny, jako jsou senioři, svobodné matky nebo mladé rodiny, nebo na ty, kteří jsou pro strategii tohoto státu nezbytní: učitelé či lékaři.

Pravicové voliče ale asi s ČSSD a podporou komunistů ve vládě oslovíte těžko, ne?

Kdyby byly bývaly pravicové strany ochotné s námi tu pravicovou politiku dělat, tak bychom se určitě nedočkali zrušení karenční doby nebo něčeho podobného.

Z ODS jsem slyšel, že když jste je vyzvali ke společné vládě, nevypadalo to vůbec jako vážně míněná nabídka, spíš jen takový pokus, aby se neřeklo.

Ono se těžko jedná, když jsme od nich od začátku slyšeli politiku „Antibabiš“, „S Babišem ne“. Já jim rozumím, je to jejich taktika, ale pro nás zase nebylo téma bavit se o tom, že by měl vládu vést někdo jiný než pan Babiš.

S nápady, jako je 75procentní sleva na jízdném pro důchodce, přece ale nemůžete čekat, že vás začnou volit příznivci pravice.

Máte pravdu, že naše poslední kroky směřovaly k zajištění toho sociálního smíru a teď se znovu bavíme o tom, jak cílit na malé a střední podnikatele. Ukáže se, jestli to dokážeme, nebo ne.

Neutekli vám pravicoví voliči už jinam?

Nedělám si iluze, že by nás zítra všichni objímali, ale chceme dělat dlouhodobou politiku a konečně jsme jeden z mála subjektů, který přes vládní účast posiluje. Většina stran to měla naopak, když vlezla TOP 09 poprvé do vlády, měla 17 procent, pak jedenáct, šest a teď je na hraně pěti. Protestní strany jako Věci veřejné jsou úplně mimo politické spektrum. Takže nemyslím, že by ANO nemělo perspektivu.

Není to spíš tak, že hnutí ANO má perspektivu, dokud to bude bavit Andreje Babiše? A až ho to přestane bavit, skončí i hnutí, protože voliči za vámi nejdou kvůli programu, ale kvůli Babišovi?

Babiš je silný lídr, vidíme, jak kulhají strany, které pořádného lídra nemají. Takže teď není téma řešit, co by bylo bez něho, musela by přijít úvaha, jak to postavit dál, ale myslím si, že v tom principiálním směřování by hnutí asi žádné velké kotrmelce nedělalo.

Jak si tedy vůbec představujete typického voliče ANO?

Je to převážně člověk ve věku 45+. Ale není to úplně tak, že by mladá generace ANO jen negovala, mezi mladými je to roztříštěno a my máme v programu řadu věcí i pro ně, jen je musíme umět prodat, protože v současnosti je pravda, že jsou víc akcentovány kroky směřující k levicovému pojetí politiky.

Máte za sebou ideovou konferenci. Proč jste ji udělali teď za zavřenými dveřmi a ne až na sněmu? Báli jste se, že by se vám delegáti mohli před kamerami pohádat?

To vůbec ne a mrzí mě, jestli je to tak vnímáno. Chtěli jsme si ta témata vydiskutovat předem, sněm letos bude jednodenní, takže bude užší prostor, proto jsme se chtěli důkladněji připravit.

Není ideová konference jen taková zástěrka, ale ve skutečnosti se na politice hnutí nic nezmění?

Věnoval jsem tomu docela hodně času a nepatřím k lidem, kteří rádi mrhají časem. Také jsem nebyl sám, pracoval na tom celý náš tým včetně Tomáše Macury z Ostravy, předsedy Sněmovny Radka Vondráčka nebo našich europoslankyň. Není to tak, že by si někdo napsal deset řádků nebo že by nám dokonce byly napsány a přineseny, jak bývá někdy prezentováno, že jsme marketingovou firmou. Takže věřím tomu, že to smysl má.

Vypadá to, že do nejužšího vedení ANO by se mohlo dostat víc jeho regionálních tváří, kromě vás a Jaroslavy Jermanové má šanci i Tomáš Macura. Bude to na politice ANO nějak znát, nebo dál budete převážně centralistické hnutí řízené z Prahy Andrejem Babišem?

Trochu bych se ohradil proti tomu centralistickému řízení, co se týká regionů, samozřejmě respektujeme nějaké centrální hodnoty a programové priority, ale máme dost volnosti. Podle mě by to poznat bylo, protože zkušenost z regionální politiky můžete využít i při některých vládních rozhodnutích, ta zpětná vazba je velmi dobrá.

Jak vůbec vidíte svoje šance stát se prvním místopředsedou ANO? Vypadá to, že Andrej Babiš podporuje spíš Jaroslava Faltýnka.

Dostal jsem tu nominaci už v minulém období a vyjadřoval jsem se, že první místopředseda by měl být primárně v Praze, měla by to být pravá ruka předsedy, obzvláště teď, když je pan Babiš premiérem a jeho časová dispozice je samozřejmě limitována. Měl by to být také člověk, který má kromě přehledu o dění v hnutí přístup do Sněmovny a důležité slovo v poslaneckém klubu. Z tohoto pohledu pan Faltýnek splňuje předpoklady lépe než já. Navíc, já jsem dostal zatím pouze jednu nominaci, zatímco Jarek Faltýnek jich získal hned několik.

Takže to ani nezkusíte a na dvojku hnutí kandidovat nebudete?

Ještě nevím, do sněmu jsou tři týdny. Asi si k tomu ještě s pány Babišem a Faltýnkem něco řeknu, ale na druhou stranu je pravda, že mojí primární ambicí je uspět a být členem předsednictva, v optimálním případě si zopakovat mandát místopředsedy hnutí.

Přesto, kdybyste se rozhodl kandidovat i na prvního místopředsedu, zvážil byste kvůli tomu přestěhování do Prahy?

Kvůli pozici prvního místopředsedy určitě ne.

A kvůli pozici ministra?

Slyším teď ty spekulace každý den, ale myslím, že pan premiér několikrát řekl, že to teď není aktuální. Musíme si počkat na náš sněm a sjezd ČSSD, může nastat kupříkladu situace, že sociální demokracie ztratí zájem o vládnutí, a pak bychom samozřejmě museli reagovat.

To se asi nestane. Jan Hamáček, který podporuje účast ČSSD ve vládě, je jasným a jediným kandidátem na předsedu a mezi kandidáty na místopředsedy také není moc těch, kteří by chtěli z vlády po necelém tři čtvrtě roce odcházet.

Ani já to nepředpokládám a doufám, že se to nestane, ale přece jen teď vyvolávat nějaké napětí úvahami o změnách ve vládě by nebylo šťastné.

Nicméně pan Babiš to v novoročním rozhovoru otevřel sám, když řekl, že letos může dojít k rekonstrukci vlády.

Letos může být v březnu, červnu, září nebo v prosinci. Ne, opravdu, myslím si, že do sjezdu ČSSD k ničemu takovému nedojde, ale to je otázka na pana premiéra, ne na mě.

Tak tedy jinak. Vzal byste nabídku stát se ministrem školství?

Těch spekulací je více a mluví se o mně v souvislosti s více ministerstvy. Ale já jsem vždycky říkal, že je pro mě prioritou Brno a jižní Morava, takže nejbližší cíl jsou pro mě krajské volby.

Ale kdyby nabídka na ministra přišla?

Tak bych ji zvážil, také by záleželo, na jaký post by to bylo, a podle toho se dohodl s panem premiérem. Určitě teď nechci posílat nějaké vzkazy přes média.

Přesto, cítil byste se být kompetentní v oblasti školství?

Víte, včera jsem byl zkoušen zase z jiného ministerstva, chápu, že vás to zajímá, ale dokud taková otázka nebude na stole ze strany pana premiéra, tak opravdu nechci teď spekulovat. Nicméně přiznávám, že by mi bylo trochu líto nevyužít těch zkušeností, které jsem v politice získal. Mojí prioritou by bylo zůstat v Brně, ale pokud někdo nazná, že ty schopnosti mám, tak bych určitě zvážil jejich využití i v Praze.

Právě si říkám… Byl jste zvyklý řídit velkou firmu, pak město, teď jste řadový místopředseda hnutí a zastupitel, nenudíte se tak trochu?

Díky té ideové konferenci jsem se rozhodně nenudil, blíží se nám sněm, s čímž bude také třeba zařídit dost věcí, v rámci kraje jsme dofinalizovali transakci termálu Pasohlávky a připravují se tam další transakce, takže zatím se nenudím, ale dlouhodobě bych jistě byl rád, kdybych mohl být užitečnější než jen jako zastupitel, ať už opoziční na městě, nebo koaliční na kraji.