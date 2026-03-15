Plán byl jednoduchý. Pětistovka státních organizací prověří všechny nemovitosti, které jim patří a které využívá. Ty nepotřebné pak převede na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), a ten je pak prodá nebo převede na někoho, kdo je využije lépe než stávající majitel.
Nejvíce nemovitostí převzal úřad pro zastupování státu od Ředitelství silnic a dálnic, celkem přes dva tisíce. Dále například od Agentury ochrany přírody a krajiny či od Povodí Labe. Zmíněné organizace ale uvedly, že šlo spíš o menší nebo významově nedůležité nemovitosti.