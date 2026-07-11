Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vedro mění léčbu v utrpení, líčí pacienti. Stěžujte si, doporučuje advokátka

Ivana Lesková
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Blíží se další tropické dny. Ačkoli i v Česku platí zákony, které mají chránit před přehřátím zranitelné osoby, jako jsou pacienti zdravotnických zařízení či klienti sociálních ústavů, mnozí poskytovatelé péče je beztrestně porušují. Ukázalo se to naplno v nezvykle horké druhé polovině června. Pro řadu hospitalizovaných i zaměstnanců se pobyt v budovách bez chlazení proměnil v peklo.

„Už to nevydržím,“ zoufala si téměř osmdesátiletá pacientka, pro kterou se léčba v zavřeném pokoji s přehřátým vzduchem ve staré budově jedné z fakultních nemocnic v Praze stala koncem června nesnesitelnou.

„Podepíšu revers a půjdu domů,“ rozhodla se nešťastná seniorka ve chvíli, kdy padaly historické teplotní rekordy. Venku bylo přes 40 stupňů Celsia ve stínu, v nemocničním pokoji nebylo o moc lépe.

Pacientka teoreticky odejít mohla. Zdravotníci však vysvětlili jí i jejím blízkým, že by to nebylo rozumné v situaci, kdy stále bojuje se silným zánětem a do žíly jí kapou antibiotika.

Když je na tom někdo moc špatně, překládáme ho na klimatizované JIP, pokud je tam volné místo.

Jaroslav Štěrbapřednosta dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Vary vyhrál film Padlé ovoce. Čestné ceny převzaly Vášáryová, Binocheová a Wright

Magda Vášáryová převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové...

Karlovarský filmový festival vyhrál myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Mezi herci uspěli Anna Schinzová a Mads Mengel. Velkou cenu Proxima získal slovensko-český snímek Milovník, ne...

11. července 2026  19:50,  aktualizováno  20:27

Vedro mění léčbu v utrpení, líčí pacienti. Stěžujte si, doporučuje advokátka

Premium
ilustrační snímek

Blíží se další tropické dny. Ačkoli i v Česku platí zákony, které mají chránit před přehřátím zranitelné osoby, jako jsou pacienti zdravotnických zařízení či klienti sociálních ústavů, mnozí...

11. července 2026

Syřanům se po patnácti letech vrátily jejich památky. Z Francie je přivezl Macron

Francie vrátila Sýrii třiadvacet archeologických klenotů, které vystavovala ve...

Francie po přibližně patnácti letech vrátila Sýrii třiadvacet archeologických klenotů, které vystavovala ve svých muzeích. Památky se do Sýrie dostaly v úterý na palubě letadla s francouzským...

11. července 2026  19:23

OBRAZEM: Ve Venezuele vznikl hřbitov pro oběti zemětřesení, jež nelze identifikovat

V lokalitě La Esperanza otevřely hřbitov pro oběti zemětřesení ve Venezuele....

Počet obětí dvou zemětřesení, která zasáhla především sever Venezuely, se zvedl na 4333. Kvůli extrémnímu množství mrtvých otevřely úřady nový hřbitov pro stovky těl, jejichž pozůstalé nedokázaly...

11. července 2026  13:06,  aktualizováno  19:13

Hledači vynesli nalezenou nevybuchlou munici na pláž, kde byly desítky lidí

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na...

11. července 2026  18:44

„České Pompeje“ i člunem ke klášteru. Archeologové vás vezmou na skrytá místa

Pro laika hromada kamení, pro odborníky jedna z nejzajímavějších středověkých...

Letní slunce pálí, přesto se ve stínů stromů na nádvoří Křivoklátu chystá na prohlídku skupina nadšenců. Nemíří ale do hradu, nýbrž na prohlídku unikátního místa před hradbami, kterému archeologové...

11. července 2026  18:26

Požár na západě Německa uzavřel železniční trať. K činu se hlásí levičáci

ilustrační snímek

Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem na západě Německa je po požáru od pátku uzavřená. Železniční společnost Deutsche Bahn (DB) informovala o rozsáhlých škodách. Úřady vyšetřují...

11. července 2026  18:20

Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben

Vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea na závěrečném ceremoniálu KVIFF. Doprovází ji...

Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Následovat bude slavnostní ceremoniál. Tam pořadatelé předají Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové...

11. července 2026  16:03,  aktualizováno  17:59

Lovci pokémonů zaplnili centrum Prahy. Festival Go Fest přilákal stovky hráčů

Fanoušci pokémonů zaplnili centrum Prahy

Centrum Prahy o víkendu zaplnily stovky fanoušků mobilní hry Pokémon GO. V rámci celosvětového festivalu Go Fest se v sobotu scházeli na několika místech v centru metropole, kde mohli získat vzácné...

11. července 2026  17:14

Střet se Západem má jediný dobrý konec, varuje Putina před tragédií ruský miliardář

Andrej Melničenko, kterému se přezdívá „ruský král uhlí a hnojiv“.

Konfrontace mezi Ruskem a Západem nemůže pokračovat donekonečna, tvrdí miliardář Andrej Melničenko. Prezidenta Vladimira Putina varuje před hrozící katastrofou. Jeden z nejbohatších Rusů se pro...

11. července 2026  17:09

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

OBRAZEM: Místo řeky suchá pustina. Francouzská Loira se mění k nepoznání

Katastrofální situaci na nejdelší francouzské řece Loiře, která na některých...

Extrémní vlny veder, které v plné síle zasáhly jižní a západní Evropu, s sebou přinesly děsivé ekologické dopady. Znát je to i na nejdelší francouzské řece Loiře. U městečka Loireauxence tok vyschl...

11. července 2026  16:36

Pitbull vytvořil rekord. Na jeho koncertě se sešlo přes 22 tisíc lidí s umělou pleší

Fanoušci rappera Pitbulla vytvořili na koncertu v londýnském Hyde Parku nový...

Americký rapper Pitbull vytvořil nový zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Na jeho pátečním koncertu v londýnském Hyde Parku se sešlo 22 141 lidí v plešatých převlecích, což je dosud největší...

11. července 2026  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.