„Už to nevydržím,“ zoufala si téměř osmdesátiletá pacientka, pro kterou se léčba v zavřeném pokoji s přehřátým vzduchem ve staré budově jedné z fakultních nemocnic v Praze stala koncem června nesnesitelnou.
„Podepíšu revers a půjdu domů,“ rozhodla se nešťastná seniorka ve chvíli, kdy padaly historické teplotní rekordy. Venku bylo přes 40 stupňů Celsia ve stínu, v nemocničním pokoji nebylo o moc lépe.
Pacientka teoreticky odejít mohla. Zdravotníci však vysvětlili jí i jejím blízkým, že by to nebylo rozumné v situaci, kdy stále bojuje se silným zánětem a do žíly jí kapou antibiotika.
Když je na tom někdo moc špatně, překládáme ho na klimatizované JIP, pokud je tam volné místo.