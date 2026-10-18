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Místo antraxu mouka. Jak před 25 lety ochromila Česko vlna podezřelých obálek

Tomáš Lánský
  20:00

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Poplach. Hasič v Mostě zasahuje v říjnu 2001 poblíž školy, kam dorazila obálka s údajným antraxem. | foto: archiv MF DNES

Je říjen roku 2001. Měsíc poté, co se v New Yorku zřítila Dvojčata, zachvátila svět nová vlna děsu. Lidem začaly přicházet obálky s podezřelým obsahem. Zatímco ve Spojených státech skutečně zabíjel neviditelný antrax, v Česku se ze strachu vyvinul svérázný fenomén. K paralyzování úřadů, vyřizování sousedských sporů i účelovému rušení školních písemek stačilo málo. Třeba hrstička mouky nebo jedlé sody. Od slavné „antraxové psychózy“ uplynulo právě čtvrtstoletí.

„Informace o rozeslání série dopisů obsahujících smrtelně nebezpečné spory antraxu v USA po 11. září 2001 vyvolala silnou vlnu pokusů o napodobení těchto útoků. Již v říjnu 2001 zaznamenala česká policie první případy podezřelých zásilek, jejichž příjemci se obávali nákazy antraxem,“ vzpomíná na tehdejší události bezpečnostní ředitel Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami Stanislav Brádka. „V průběhu dalších měsíců se již jednalo o tisíce takových zásilek, které museli prověřovat hasiči,“ vypočítává.

Na poště v Plzni se z dopisu adresovaného vládě vysypal prášek, který kontaminoval několik lidí. Již po hodině nám telefonovali, že se lidé psychicky hroutí z obav z antraxu.

Stanislav Brádkabezpečnostní ředitel Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany

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