„Informace o rozeslání série dopisů obsahujících smrtelně nebezpečné spory antraxu v USA po 11. září 2001 vyvolala silnou vlnu pokusů o napodobení těchto útoků. Již v říjnu 2001 zaznamenala česká policie první případy podezřelých zásilek, jejichž příjemci se obávali nákazy antraxem,“ vzpomíná na tehdejší události bezpečnostní ředitel Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami Stanislav Brádka. „V průběhu dalších měsíců se již jednalo o tisíce takových zásilek, které museli prověřovat hasiči,“ vypočítává.
Na poště v Plzni se z dopisu adresovaného vládě vysypal prášek, který kontaminoval několik lidí. Již po hodině nám telefonovali, že se lidé psychicky hroutí z obav z antraxu.