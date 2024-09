Bartošův resort si na pomoc s digitalizací povolal odborníka, zaplatí mu statisíce

„Digitalizace ve státní správě po léta naráží na řadu překážek. Jednou z nich je nedostatek IT odborníků, kterým státní správa prostě nedokáže nabídnout dostatečně dobré pracovní podmínky ve srovnání s komerční sférou,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

To se podle jeho slov snaží resort krok po kroku měnit. Citelné zlepšení ale podle něj nebude hned. „O to víc si vážím všech expertů a expertek, kteří se na projektech ve státní správě podílí a pomáhají tím k modernizaci a rozvoji naší země. Jsem tak velice rád, že se nám podařilo do týmu odborníků pro digitalizaci stavebního řízení zapojit i Michala Káru, vzhledem k jeho zkušenostem bude věřím velkým přínosem,“ doplnil ministr.

„Poskytovat poradenskou expertní činnost“

Podle Registru smluv má Kára s ministerstvem smlouvu do konce letošního roku. Celkem může za tu dobu inkasovat 605 tisíc korun.

„Předmětem smlouvy je poskytovat poradenskou, řešitelskou, expertní a konzultační činnost v oblasti koordinace dodávek a rozvoje informačních systémů podporujících stavební řízení v České republice,“ stojí mimo jiné ve smlouvě, kterou resort zveřejnil v úterý.

Resort doplnil, že Kára bude působit jako delivery manager (zodpovědnost za koordinaci a úspěšnou realizaci projektů pozn. red.) jednotlivých částí řešení, kdy je jeho hlavním úkolem posílit spolehlivost, stabilitu a rozvoj systémů směrem k co největší uživatelské přívětivosti a efektivitě.

„Stejně tak byl pověřen dalším doplněním týmu, kdy bude kromě komerčního sektoru jednat o dočasné možné spolupráci i s IT odborníky z jiných resortů, kteří nabídli součinnost,“ doplnil resort.

Ministerstvo se podle Bartoše snaží personální kapacity rozšiřovat dlouhodobě, obzvláště u tak obřích projektů, jakým je právě digitalizace stavebního řízení.

„Jde to ale vzhledem ke zmíněným limitům státní správy pozvolna. Kromě expertů z komerčního sektoru tak chceme využít i odborníky na digitalizaci z jiných resortů, což je nejrychlejší cesta, jak kapacity dočasně doplnit. Kdy jejich výhodou je i specifická znalost digitalizace ve státní správě jako takové. Digitalizaci stavebního řízení je třeba úspěšně dotáhnout,“ komentoval dále šéf resortu.

„Je nezbytné posílit stabilitu“

Současně vyzdvihl, že se ministerstvu podařilo během léta dodat v krátkém čase požadované funkcionality zejména v oblasti hromadných úkonů i automatizace.

Michal Kára: Michal Kára má 15 let praxe s projekty z oblasti digitalizace procesů, primárně ze sektoru bankovnictví. Podílel se na rozvoji infrastruktury digitální dokumentace, vybudoval útvar inteligentní procesní automatizace, řešil například problematiku zavádění elektronických podpisů. Kromě ČSOB pracoval třeba ve společnosti Porsche Engineering Services. Zdroj: MMR

„Nyní je nezbytné posílit stabilitu a spolehlivost při každodenní práci se systémy. Pozitivní změny nakonec pocítíme všichni – občané, firmy i Česko jako celek. Mělo to být ostatně už dávno, kdyby politikům nescházela odvaha se do toho pustit,“ dodal Bartoš.

Sám Kára uvedl, že bez digitalizace se v dnešní době neobejde nejen soukromý sektor, ale ani státní správa. „Je klíčová pro usnadnění života lidem či firmám, stejně tak pro konkurenceschopnost naší země. K čemuž výrazně přispěje právě i digitalizace stavebního řízení. Mým hlavním cílem je posílit spolehlivost, stabilitu a rozvoj systémů s ní spojených směrem k co největší uživatelské přívětivosti a efektivitě,“ uvedl nový člen expertního týmu a současně dodal:

„Tedy, aby se naplno realizoval potenciál, který tento velký projekt má. Věřím, že mé zkušenosti budou přínosem jak pro projekt samotný, tak i pro rozvoj celého týmu.“

Stížnosti od samého počátku

Již přes dva měsíce funguje nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení (DSŘ). Jenže právě digitalizace vázne. Od počátku si na problémy stěžuji stavební úřady, města, odborné organizace či opozice.

Ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš opakovaně slibuje, že budou chyby s digitalizací postupně napraveny. Ministr nejprve sliboval, že se rozběhne během srpna, nakonec informoval, že ohledně náprav je připravený harmonogram.

V minulém týdnu na tiskové konferenci pak uvedl, že léta byli všichni nespokojení, jak dlouho stavební řízení probíhá. Mimo jiné také poukázal na malé platy úředníků na stavebních úřadech či slíbil, že systém bude postupně vylepšován.