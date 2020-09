Podpoří komunisté vládní příspěvek pro seniory? Odpoví poslankyně Vostrá

Návrh Maláčové vyvolal řadu kritických hlasů hlavně z řad opozice. Podle nich by podpora byla populistickým a předvolebním gestem. Vládní koalice však tyto výhrady odmítá. Návrh teď čeká projednání v Poslanecké sněmovně.

Opozici zajímá i to, kde chce vláda na velkorysý příspěvek vzít. „V tuto chvíli je prostor ve státním rozpočtu, v rezervě zhruba 100 miliard korun. Také by se mělo šetřit na provozu, úřednících a zbytných agendách,“ reagovala už dříve Maláčová.

Mluví se také o zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15procentní daně z příjmu od Nového roku. Má u KSČM podporu i tento návrh? Poslankyně Vostré se Vladimír Vokál v Rozstřelu na iDNES.cz zeptá ve čtvrtek od 12:30.

Vostrá je zároveň komunistickou kandidátkou do Senátu v kladenském volebním obvodě. Tímto rozhovorem zároveň zahájíme záříjovou sérii předvolebních rozhovorů s kandidáty do Senátu, jež jsme vybrali napříč politickým spektrem.

Podzimní volby do třetiny Senátu se budou konat spolu s volbami do zastupitelstev krajů v pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020. Lidé, kteří budou jsou kvůli nemoci covid-19 v karanténě, budou volit 30. září či 1. října, v druhém kole do Senátu o týden později.