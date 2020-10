Aureola svaté ženy, řekl Hampl o úspěšnější Němcové. Buďme féroví, napsala

„Ihned po skončení prvního kola senátních voleb jsem ve všech mediálních výstupech děkovala svým soupeřům za slušnou kampaň. Toto poděkování bylo určeno samozřejmě i vám. Byla v něm nevyslovená naděje, že bychom tímto solidním způsobem mohli projít i v pokračující kampani před druhým kolem. Ale již za pár hodin poté mi začali psát přátelé a mí voliči, kteří s nevolí zaznamenali vaši reakci v jednom internetovém deníku,“ napsala v pondělí Němcová v otevřeném dopise pražskému senátorovi.

Reagovala na Hamplova vyjádření pro Deník N, ve kterém například uvedl, že Němcová má nejasné názory. „Připadá mi, že nemá nějaké postřehnutelné priority a furt točí, že odešla z Vladislavského sálu. To já jsem odešel také,“ uvedl.

„Skoro ale nedebatuje s občany a protikandidáty a nevyplnila volební kalkulačku. Nikdo neví, co by doopravdy chtěla. Vždy odkývala ODS, co strana zavelela, a to nejsou pro Senát dobré věci,“ uvedl dále.

Zisk téměř poloviny hlasů na Praze 1 vysvětlil Hampl následujícími slovy: „Podle mě je to aureolou svaté ženy, kterou se podařilo vytvořit čistě odchodem z Vladislavského sálu.“

Cítím se silná, abych dělala věci po svém

Němcová na Hamplova slova v pondělí reagovala poněkud smířlivějším tónem. „Chápu, že volby jsou soutěží. Své hraje touha po vítězství, napětí i únava. V tom jsme na tom stejně. Jeden z nás vyhraje, druhý prohraje. Do cílové rovinky můžeme dospět férově nebo jinak, volba prostředků je na nás. Dovoluji si vám navrhnout tu první možnost,“ napsala.

„Možná se touto cestou nebudete moci nebo chtít vydat. Budu to respektovat, ale rozhodně se k vám v takovém případě nepřidám. Nevidím v tom smysl. Cítím se být dost silná na to, abych si dělala věci po svém,“ napsala v závěru.

Hampl na její otevřený dopis reagoval následovně: „Nic jiného než rovnou soutěž politických programů si nepřeji. Mohu vám slíbit, že budu nadále usilovat o férové vítězství, abych mohl dále pracovat ve prospěch ochrany životního prostředí, evropské integrace, dostupnosti vzdělání a kvality života ve městě,“ uvedl.

Bývalá šéfka Sněmovny a společná kandidátka ODS a TOP 09 Miroslava Němcová získala na Praze 1 v prvním kole senátních voleb od voličů 48 procent hlasů. Nestraník za nestraník za koalici KDU-ČSL, ZELENÍ, PRAHA SOBĚ, SEN 21 získal 20 procent hlasů. Kdo nakonec získá senátorské křeslo se rozhodně v druhém kole voleb, které se koná 9. a 10. října.