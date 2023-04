Zrušit jiné než vybrané pobočky? Výměnám nebráním, říká šéf České pošty

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Výběr poboček, které Česká pošta zruší, ovlivnilo i to, jestli by se dalo prodat její hlavní sídlo. Státní podnik se chystá dát na trh „nepotřebné“ nemovitosti, za které chce utržit zhruba 750 milionů korun. V rozhovoru pro MF DNES to řekl pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán. Připustil změnu v doručování obyčejných dopisů.