Soud zamítl žalobu bývalého děkana VŠE Ševčíka, snažil se zvrátit odvolání z funkce

Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Ševčík v žalobě podle svého právního zástupce Jana Tryzny namítal, že řízení o odvolání by mělo podléhat správnímu řádu a VŠE tak porušila některé povinnosti, které by podle předpisu měla dodržet. Nesprávně podle něj škola postupovala i když si obstarávala souhlasy příslušných akademických senátů.

Podle Tryzny také není možné, aby děkana rektor odvolal kvůli důvodům, které mu byly známy ještě před tím, než byl Ševčík do funkce jmenován. Právník upozornil, že Ševčík veškeré výroky nečinil jako děkan fakulty, ale jako soukromá osoba a odvoláním tak došlo k zásahu do jeho práva na svobodu projevu.

„VŠE postupovala podle vnitřních předpisů“

Právní zástupce rektora Petra Dvořáka Matyáš Semrád uvedl, že VŠE postupovala podle vnitřních předpisů, které vyplývají ze zákona o vysokých školách. Teze, že děkan fakulty mimo pracovní dobu nereprezentuje svou fakultu a celou školu, je podle něj mylná. Semrád uvedl, že závažnost Ševčíkova jednání byla tak velká, že ve velké míře pověst školy poškodila. Podstatné podle něj je, jak se Ševčík vyjadřoval nejen o veřejně činných osobách, ale také o studentech školy.

Rektor VŠE Ševčíka z čela fakulty odvolal předloni v prosinci, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Nová děkanka Adéla Zubíková nicméně Ševčíka navrhla na funkci proděkana pro ekonomiku, akademický senát Národohospodářské fakulty s tím souhlasil. Dvořák podle serveru iROZHLAS loni v červnu připustil zrušení celé fakulty v případě, že by se situace na fakultě nezlepšila.

Žádost o Ševčíkovo odvolání Dvořák zdůvodňoval také jeho účastí na protivládní demonstraci v březnu 2023 na pražském Václavském náměstí. U incidentu u Národního muzea, kde se po skončení protestu část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, zasahovala policie. Ševčík tvrdí, že se demonstrace nezúčastnil a pouze pomáhal zraněnému. Dnes to zopakoval, odmítl, že by se pokoušel odstranit vlajku nebo že by na demonstraci jakkoli vystupoval.

V závěrečném prohlášení bývalý děkan soudu řekl, že hospodářskou politiku, kterou vyučuje, nelze komentovat bez toho, aniž by komentoval samotnou politiku. Dále uvedl, že celý život bojuje nejen za akademické svobody, ale také za svobodu slova.

Ta je podle jeho názoru v současnosti omezována. VŠE podle něj nepoškozuje on, ale rektor. Dvořák odmítl, že by k odvolání přistoupil kvůli Ševčíkovým názorům, neslušnost podle něj ale na VŠE nepatří.