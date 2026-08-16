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Klimatická krize skončila, tvrdí Ševčík. Motoristé se vysmívají, řekla poslankyně

Autor:
  12:11
Zvládne vláda Andreje Babiše boj se suchem? Podle poslance SPD Miroslava Ševčíka si současná vláda počíná velmi dobře. Ocenil také kroky Motoristů na ministerstvu životního prostředí, kteří omezili financování některých klimatických projektů. „Některé rádoby zelené programy přírodě naopak škodí,“ uvedl. Proti jeho slovům se ohradila poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

„Klimatická krize skončila v souvislosti s financováním nesmyslných programů,“ prohlásil Ševčík v nedělní politické diskusi na CNN Prima News. Upřesnil, že klimatická krize podle něj sice skončila, ale nadále dochází ke klimatickým změnám.

Poslanec SPD Miroslav Ševčík při jednání rozpočtového výboru Sněmovny (25. února 2026)
Jednání poslaneckých klubů STAN, ANO a ODS. Na snímku Pavla Pivoňka Vaňková. (21. října 2025)
Lukáš Vlček, Pavla Pivoňka Vaňková a Karel Dvořák na tiskové konferenci poslaneckého klubu Starostové a nezávislí. (2. června 2026)
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18 fotografií

Těmito slovy se Ševčík vrátil k výroku šéfa Motoristů sobě Petra Macinky, jenž v prosinci oznámil, že klimatická krize s jeho příchodem skončila.

Poslanec SPD zároveň zkritizoval Evropskou unii, která podle něj šíří „nesmysly“ o klimatu a energetice.

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„Pojďme vzít vlastní rozum do hrsti. Takzvané ekologické programy při výrobě energie kolikrát i zhoršují životní prostředí. I to je vina Evropské unie, proto se nenechme omezovat a mějme vlastní energetickou politiku,“ řekl Ševčík. Ocenil, že vláda se chce soustředit na stavbu nových přehrad a na boj proti suchu hodlá vyčlenit čtyři miliardy korun.

Poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková Ševčíkovy výroky v debatě kritizovala s tím, že současná vláda podle ní dosud nepřišla s žádným jasným konceptem, jak sucho v Česku řešit. Zároveň se obula do zástupců Motoristů na ministerstvu životního prostředí, jenž se podle ní „vysmívají“ ochraně přírody.

Sucho v České republiceZobrazit

„Problém je, že máme ve vládě Motoristy, kteří se vysmívají klimatickým změnám. Peněz z ministerstva životního prostředí jde tak na boj se suchem čím dál méně. Tato vláda přestala vyplácet peníze řadě projektů, jenž efektivně řešily sucho,“ sdělila poslankyně. Ševčík následně podotkl, že vláda je u moci teprve devět měsíců a na některé své plány ještě potřebuje čas.

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Od pondělí vznikne vládní Národní koalice pro boj se suchem, která chce řešit situaci v české krajině. Na podzim by pak měla vláda projednat speciální zákon, jenž má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Na čtvrteční tiskové konferenci u nádrže Slapy o tom mluvili Babiš, ministr zemědělství Martin Šebestyán a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Tiskové konference se nezúčastnil nikdo z resortu životního prostředí, který vede ministr Igor Červený, zvolený za Motoristy sobě. Babiš odmítl, že by kvůli opatřením proti suchu hrozil konflikt v koalici s Motoristy. Podle něj to s nimi nemá nic společného. „Já jsem předseda vlády, tedy řídím vládu, a budu se věnovat všem tématům. Tak co je na tom?“ prohlásil premiér.

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