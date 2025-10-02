Fotbalový boss Pelta žádá o odklad nástupu do vězení, leží v nemocnici

Autor: ,
  16:01
Někdejší šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta žádá soud o odklad výkonu trestu kvůli zdravotním důvodům, napsal web Seznam Zprávy, který citoval Peltova advokáta Bronislava Šeráka, podle nějž je bývalý šéf českého fotbalu opět v nemocnici. Pelta má nastoupit za mříže do pondělí 6. října, odpykávat si bude 5,5 roku odnětí svobody za zmanipulování sportovních dotací.
Odvolací soud potvrdil trest pro bývalého předsedu českého fotbalového svazu...

Odvolací soud potvrdil trest pro bývalého předsedu českého fotbalového svazu Miroslava Peltu za manipulaci s dotacemi. Pelta stráví ve vězení pět a půl roku. Bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová dostala šestiletý trest odnětí svobody. (28. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Odvolací soud potvrdil trest pro bývalého předsedu českého fotbalového svazu...
Odvolací soud potvrdil trest pro bývalého předsedu českého fotbalového svazu...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
Odvolací soud řeší případ bývalého předsedy českého fotbalu Miroslava Pelty a...
22 fotografií

„Dnešního dne odsouzený Pelta podal další návrh na odklad výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů, o kterém prozatím nebylo soudem rozhodnuto,“ sdělila serveru mluvčí pražského městského soudu Barbora Walker. Pelta podle serveru rovněž požádal Nejvyšší soud, aby mu výkon trestu odložil, dokud nerozhodne o jeho dovolání v trestní kauze.

Pelta má nejpozději v pondělí nastoupit do věznice v Liberci, může si ale k nástupu zvolit i jakékoliv jiné vězeňské zařízení. Šerák uvedl, že jeho klient aktuálně leží v pražské Ústřední vojenské nemocnici. „O jeho zdravotním stavu nejsem zplnomocněn hovořit,“ sdělil serveru. Nemocnice se k hospitalizaci konkrétního pacienta odmítla vyjádřit.

Peltu před nástupem do vězení hospitalizovali. Aktuálně je v domácí péči

Odsouzený Pelta byl hospitalizovaný už před třemi týdny, a to v Jablonci nad Nisou. Šerák tehdy médiím řekl, že klient se nesnaží oddálit nástup do výkonu trestu a že nebude žádat o posunutí termínu, pokud nenastanou nějaké nepředvídané komplikace. Podle Seznam Zpráv nicméně Pelta žádal o odklad nástupu do vězení už tehdy, soud mu ale nevyhověl.

Fotbalový Jablonec počátkem září avizoval, že novým majitelem klubu se po Peltovi stane podnikatel Jakub Střeštík. Majoritní balík akcií měl od Pelty získat ještě předtím, než Pelta nastoupí do vězení.

Soud poslal Peltu na 5,5 roku do vězení. Neříkám nic, konstatoval fotbalový boss

Pelta a jeho tehdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu popírají.

Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů. Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Polívka, Obermaierová či Chlopčík. Jaké strany podpořily české celebrity?

Před každými volbami se politici snaží bojovat o hlasy voličů různými způsoby – a často jim k tomu pomáhá i podpora známých osobností. Redakce iDNES.cz přináší přehled celebrit, které se otevřeně...

Fotbalový boss Pelta žádá o odklad nástupu do vězení, leží v nemocnici

Někdejší šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta žádá soud o odklad výkonu trestu kvůli zdravotním důvodům, napsal web Seznam Zprávy, který citoval Peltova advokáta Bronislava Šeráka, podle...

2. října 2025  16:01

Volby 2025: Expremiéři i špičkoví komentátoři se sejdou ve volebním studiu iDNES.cz

Nenechte si ujít Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které v sobotu od 14:00 nabídne živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Reportéři iDNES.cz a MF DNES pak budou celé odpoledne...

2. října 2025

V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, dva zemřeli

Po útoku před synagogou v Manchesteru zemřeli tři lidé včetně pachatele, kterého policisté zastřelili. Útočník, jenž na severním předměstí Crumpsall najel dopoledne autem do lidí a zaútočil rovněž...

2. října 2025  12:08,  aktualizováno  15:58

Dva ze tří poslanců ANO v čele Hradeckého kraje by si nechali obě funkce

Tři čelné kandidáty Hnutí ANO čeká po volbách rozhodování, jak naloží se svou pozicí ve vedení Královéhradeckého kraje. Poslanci a náměstci hejtmana Jana Berkovcová a Jiří Mašek jsou jedničkou a...

2. října 2025  15:56

ŽIVĚ: Ne komunismu a extremismu! Velký happening podpoří Vetchý či Vášáryová

Přímý přenos

Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu NE komunistům, který se dnes od odpoledne do pozdního večera uskuteční na jihlavském Masarykově...

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  15:55

Maláčová zakončí sérii pražských debat, vystoupí s ní i exprezident Zeman

Pražská jednička hnutí Stačilo! Jana Maláčová ve čtvrtek večer zakončí svou sérii debat po pražských sídlištích v pivovaru na Ládví. Na místě vystoupí také exprezident Miloš Zeman. Ten minulý týden...

2. října 2025  15:46

Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty

Za plánování vraždy bývalého manžela potrestal Městský soud v Praze pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu 16 lety vězení. Realitnímu makléři Michalu Ticháčkovi, který podle obžaloby slíbil, že...

2. října 2025  15:38

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

2. října 2025  15:29

Hlas pro Fialu je hlasem pro komunisty, pustil se do premiéra motorista Macinka

Překvapivým výpadem proti premiérovi a lídrovi koalice SPOLU Petru Fialovi zakončil volební kampaň Motoristů sobě předseda strany Petr Macinka. Propojil předsedu vlády s komunisty, před jejichž...

2. října 2025  15:25

Monstrum se opět vymklo kontrole. Netflix uvede Frankensteina od Guillerma del Tora

Netflix vypustil do světa první trailer k novému zpracování klasickému příběhu o Frankensteinovi. Příběh o člověkem stvořeném monstru toužícím po lásce a pochopení bude na streamovací společnosti k...

2. října 2025  15:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Korespondenční hlasování možná pozdrží zveřejnění konečných výsledků voleb

Zveřejnění konečných výsledků sněmovních voleb by letos mohla podle ministerstva vnitra i Českého statistického úřadu (ČSÚ) pozdržet korespondenční forma hlasování, kterou mohli využít Češi...

2. října 2025  15:16

Muž si na ubytovně vařil večeři, spolubydlící ho při tom postřelil vzduchovkou

Incidentem se zbraní na ubytovně v Chomutově se zabývají policisté. Devětadvacetiletý muž chtěl po desáté večer spát po práci, ale rušil ho hluk vycházející z kuchyně ubytovacího zařízení. Naštvaný...

2. října 2025  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.