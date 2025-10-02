„Dnešního dne odsouzený Pelta podal další návrh na odklad výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů, o kterém prozatím nebylo soudem rozhodnuto,“ sdělila serveru mluvčí pražského městského soudu Barbora Walker. Pelta podle serveru rovněž požádal Nejvyšší soud, aby mu výkon trestu odložil, dokud nerozhodne o jeho dovolání v trestní kauze.
Pelta má nejpozději v pondělí nastoupit do věznice v Liberci, může si ale k nástupu zvolit i jakékoliv jiné vězeňské zařízení. Šerák uvedl, že jeho klient aktuálně leží v pražské Ústřední vojenské nemocnici. „O jeho zdravotním stavu nejsem zplnomocněn hovořit,“ sdělil serveru. Nemocnice se k hospitalizaci konkrétního pacienta odmítla vyjádřit.
Peltu před nástupem do vězení hospitalizovali. Aktuálně je v domácí péči
Odsouzený Pelta byl hospitalizovaný už před třemi týdny, a to v Jablonci nad Nisou. Šerák tehdy médiím řekl, že klient se nesnaží oddálit nástup do výkonu trestu a že nebude žádat o posunutí termínu, pokud nenastanou nějaké nepředvídané komplikace. Podle Seznam Zpráv nicméně Pelta žádal o odklad nástupu do vězení už tehdy, soud mu ale nevyhověl.
Fotbalový Jablonec počátkem září avizoval, že novým majitelem klubu se po Peltovi stane podnikatel Jakub Střeštík. Majoritní balík akcií měl od Pelty získat ještě předtím, než Pelta nastoupí do vězení.
Soud poslal Peltu na 5,5 roku do vězení. Neříkám nic, konstatoval fotbalový boss
Pelta a jeho tehdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu popírají.
Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů. Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.