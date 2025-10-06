Soud o několik dní odložil nástup do vězení fotbalovému funkcionáři Peltovi

„Přes víkend jsme dokládali další lékařské zprávy ohledně jeho zdravotního stavu, tak abychom splňovali podmínky pro odklad výkonu trestu ze zdravotních důvodů. Soudem to bylo akceptováno, bylo vyhověno částečně, protože jsme žádali o 14denní lhůtu,“ řekl Peltův advokát Bronislav Šerák.
I odklad do pátku je podle něj ale zřejmě dostatečný k tomu, aby se Peltův zdravotní stav konsolidoval a mohl nastoupit k výkonu trestu. „Má absolvovat další zákroky zítra (v úterý) a doufám, že to bude všechno bez komplikací,“ dodal advokát. Místo nástupu podle něj zatím zůstává věznice v Liberci. Pelta byl hospitalizovaný v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.
|
Fotbalový boss Pelta žádá o odklad nástupu do vězení, leží v nemocnici
Pelta a jeho tehdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu popírají. Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů.
Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.
|
28. května 2025