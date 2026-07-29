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Extremismus cílí i na TikTok. Rodiče ani netuší, že se dítě radikalizuje, říká expert

Tereza Krocová
  16:58

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Miroslav Mareš, odborník na extremismus. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Extremismus nezmizel, jen změnil podobu. Zatímco tradiční extremistické skupiny podle ministerstva vnitra slábnou, novou výzvou je online radikalizace mladých lidí. Podle odborníka na extremismus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Miroslava Mareše se věk ohrožených snižuje. „Rodiče často nevědí, že se jejich dítě ve vedlejším pokoji radikalizuje,“ varuje v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ministerstvo vnitra ve své výroční zprávě o extremismu uvádí, že tradiční extremistické skupiny slábnou. Situace se tedy zlepšuje? Nebo jen extremismus mění svou podobu a přesouvá se do online prostoru?
Je to složitější. Už sice nezažíváme masové protiromské demonstrace ani období devadesátých let, kdy docházelo k častým rasistickým útokům. To ale neznamená, že hrozba zmizela. Jen se proměnila. Zpráva správně upozorňuje na současná rizika, především na radikalizaci mládeže v online prostředí. Poprvé také podrobněji zmiňuje důležitý trend takzvaných aktivních klubů.

Do budoucna přibývá další riziko. Umělá inteligence může pomoci ještě přesněji vytipovávat lidi, kteří jsou vůči podobným ideologiím náchylnější.

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