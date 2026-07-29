Ministerstvo vnitra ve své výroční zprávě o extremismu uvádí, že tradiční extremistické skupiny slábnou. Situace se tedy zlepšuje? Nebo jen extremismus mění svou podobu a přesouvá se do online prostoru?
Je to složitější. Už sice nezažíváme masové protiromské demonstrace ani období devadesátých let, kdy docházelo k častým rasistickým útokům. To ale neznamená, že hrozba zmizela. Jen se proměnila. Zpráva správně upozorňuje na současná rizika, především na radikalizaci mládeže v online prostředí. Poprvé také podrobněji zmiňuje důležitý trend takzvaných aktivních klubů.
Do budoucna přibývá další riziko. Umělá inteligence může pomoci ještě přesněji vytipovávat lidi, kteří jsou vůči podobným ideologiím náchylnější.