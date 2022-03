Mezi obyčejnými Rusy čekám spíš názorový posun proti Západu, říká expert

Čím dál častěji se objevuje v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu symbol Z. Co vlastně znamená?

Krátce před invazí se objevil na vozidlech a výzbroji ruské armády a vidíme jej na nich dodnes. O tom, co znamená, se ale stále vedou debaty. Původně mohl mít nějaký vojenský význam, spekuluje se třeba o tom, že „Z“ označuje pozemní vojska jedoucí ze západního směru, „Z“ v obdélníku pak vojska z Krymu. Ale ať už původně znamenal cokoliv, důležité je spíše to, co se z něj stalo. Tedy že symbolizuje invazi jako takovou. Třeba na sociálních sítích spjatých s ruským ministerstvem obrany už se proto objevuje třeba ve smyslu „za pobedu“, což znamená za vítězství.