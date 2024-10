Kalousek se rozhoupal, do roka poznáme jeho novou stranu, míní politolog

„Miroslav Kalousek se dlouhodobě netajil tím, že se současná politika TOP 09 rozchází s jeho pojetím světa a s principy, na kterých stranu postavil,“ řekl iDNES.cz Valeš. Strana se podle něj už od doby pod vedením Jiřího Pospíšila, a nyní dále pod rukou Markéty Pekarové Adamové, proměňuje.

„Z konzervativně laděné strany se postupně stala strana, která hájí LGBTQ+ komunitu, je silně proevropská, hájí zavedení eura, je multikulturní. Stala se stranou progresivistickou, což je důvod, proč nemá podporu u voličů. Velmi podobnou agendu totiž mají například Piráti nebo hnutí STAN,“ vysvětlil Valeš a upozornil, že zatímco za vedení Kalouska získávala strana v parlamentních volbách i 17 procent, v současné době by měla problém se do parlamentu probojovat.

Vystoupení Kalouska ze strany může být podle Valeše silným impulzem pro samotnou TOP 09 i pro celou koalici. „Jestliže koalice SPOLU neuspěje v dalších volbách, tak se rozpadne, protože spojení stran už nebude mít smysl,“ míní Valeš. Hlavní pravicový proud poté dle něj může reprezentovat případná nová Kalouskova strana, o jejímž založení se už dlouho diskutuje.

Nová politická strana

Kalousek se v minulosti vyjádřil, že českým voličům chybí strana, kterou by mohli volit. Pro vznik nového uskupení je podle něj ideální doba mezi říjnem a lednem. Podle Valeše je nyní téměř jasné, že tuto stranu založí sám Kalousek.

„Aktuální odchod Pirátů z vládní koalice vytvořil prostor pro to, aby případná nová strana získala hlasy pravicových voličů, kteří nejsou spokojeni s vládou a kteří zároveň nechtějí volit ANO nebo SPD,“ nastínil náladu, která ve společnosti panuje.

„Blok vládních stran se začíná rozpadat. Pro vládu neúspěšné krajské i evropské volby ukázaly, že voliči, kteří koalici dříve podporovali, k volbám nepřišli. Kalousek vidí, že je tady skoro půl milionu lidí, kteří nemají koho volit,“ přemítá Valeš.

Sám zakladatel TOP 09 už v minulosti zmínil, že jeden rok je ideální čas na vybudování nového politického subjektu, aby získal regionální podporu a vstoupil do volebního klání. „To by odpovídalo, protože volby jsou zhruba za rok,“ podotkl Valeš. Co se případného úspěchu strany týče, je však opatrný.

„Nejsme v roce 2009, kdy se to podařilo a jen o rok později už strana uspěla. Do voleb se chystá také strana Motoristé sobě, kterou vede Petr Macinka. To bude svěží vítr, který se navíc může opřít o bývalého prezidenta Václava Klause. Uvidíme, jestli Kalouskův comeback v novém uskupení bude stejně velký jako poprvé. Možností pro pravicové voliče totiž přibývá,“ hodnotí politolog.

V červnu 2009 Kalousek vystoupil z KDU-ČSL a spolu s Karlem Schwarzenbergem založil stranu TOP 09. Na Celostátním ustavujícím sněmu strany, konaném 27. a 28. listopadu 2009, byl zvolen 1. místopředsedou TOP 09. Jako ideologii pro svou stranu zvolil pravicový konzervatismus a název TOP 09. Vznik své strany podmínil podporou Karla Schwarzenberga, ten jeho nabídku přijal.

Miroslav Kalousek je zkušený politik. Od ledna 2007 do května 2009 působil jako ministr financí druhé Topolánkovy vlády. Od ledna 2009 do května 2009 byl předsedou Rady ministrů financí EU. V letech 2010 až 2013 byl Kalousek znovu ministrem financí, tentokrát v Nečasově vládě.