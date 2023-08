Zoufalství v přímém přenosu, ztrácím naději, sepsul Kalousek vládu Fialy

„Ztrácím naději. Co zažíváme, je prostě zoufalství v přímém přenosu, na to se nedá koukat. Takhle se nedá řídit příprava státního rozpočtu a nemůže to dobře dopadnout,“ řekl Kalousek ve vysílání CNN Prima NEWS, čímž narážel na vládou chystaný rozpočet na rok 2024.

Exministr financí a spoluzakladatel vládní TOP 09 se rovněž vyjádřil ke středeční politické debatě na CNN Prima NEWS mezi místopředsedou Sněmovny ekonomickým expertem ODS Janem Skopečkem a poslancem Patrikem Nacherem za ANO. Jedním z témat duelu byly právě veřejné finance.

„Pokud jde o tu debatu, kterou jsme (s Mojmírem Hamplem) sledovali v zákulisí, tak opozice mluvila jako opozice, poměrně ideologicky. A Jana Skopečka mi bylo upřímně líto, že má hájit rozpočtovou politiku, kterou teď vláda předvádí. To je těžký úkol,“ sdělil Kalousek v pořadu 360°.

O něco méně kritický byl ke kabinetu předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl: „Abychom nebyli tak krutí, já zase musím říct, že stávající vláda se o něco snaží. Žádná jiná alternativa tu vlastně není. Jsem tedy rád za to, že existuje aspoň jediná alternativa, byť to zlepšení není takové, jakébychom si my asi přáli. Žádnou jinou alternativu nevidím.“

Kalousek zmínil, že je ze současné situace smutný také z důvodu, že za rozpočtovou politiku je částečně odpovědná právě i jeho TOP 09. „Čemu Mojmír říká zlepšování, se zcela míjí se sliby, které jsme slyšeli ještě letos na jaře. Už se to dostalo do situace, kdy tomu nejsem schopen říkat ‚konsolidace‘. To prostě nemá s rozpočtovou odpovědností nic společného,“ uvedl.

Sněmovní rozpočtový výbor ve středu podle očekávání doporučil dolní komoře přijetí vládního konsolidačního balíčku s úpravami, na kterých se dohodla vládní koalice. Úpravy nemají snížit příjmy státu, s nimiž počítal vládní návrh.

Opatření v konsolidačním balíčku by podle vlády měla zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy. Samotný návrh zákona jako takový má přinést státu v příštím roce navíc 35,2 miliardy korun. V roce 2025, až začne platit zvýšená sazba daně z příjmů firem, mají příjmy státu stoupnout o 37,1 miliardy korun.