Pět tisíc na dítě, to je volební úplatek, kritizuje Kalousek vládu

„Kdybychom to těm dětem dokázali dát ze svého, tak bych zatleskal. My to ale budeme financovat z dluhu, který ty samé děti budou muset splácet i s krvavým úrokem. S touhle falešnou „podporou rodin“ se nikdy nesmířím,“ napsal na twitteru k problematice Kalousek.

V dalším příspěvku poukázal na to, že vláda chce výplaty příspěvků stihnout do srpna a senátní a komunální volby v krajích a v Praze jsou stanovené v termínu 23. a 24. září. „To je volební úplatek. S pomocí lidem ohrožených chudobou to nemá nic společného. Je mi z toho smutno,“ okomentoval Kalousek.

Miroslav Kalousek @kalousekm @MaSruBC2022 Ne jak…To je volební úplatek. S pomocí lidem ohrožených chudobou to nemá nic společného. Pan ministr @MJureka říkal, že výplatu chtějí stihnout do srpna. A volby jsou v září. Je mi z toho smutno… oblíbit odpovědět

Podle premiéra Petra Fialy chce vláda příspěvkem zmírnit dopad růstu cen. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se příspěvek bude týkat 2,1 milionu dětí v České republice.

Co se týče pomoci rodinám s dětmi a dalším skupinám občanů nejvíce ohroženým sílící inflací, koalice zvažovala zvýšení rodičovského příspěvku, růst daňové slevy na poplatníka, slevy na dítě nebo o jednorázový příspěvek rodinám.

Petr Fiala @P_Fiala Jsou to konkrétní a cílená opatření, která pocítí všechny rodiny, na které dopadají důsledky Putinovy války na Ukrajině a zvyšování cen. Děláme vše pro to, aby se rodiny nedostaly do obtíží. oblíbit odpovědět

Jurečka už v úterý zmínil možnou mimořádnou jednorázovou dávku, na níž se nakonec vláda shodla a ve středu ji schválila. Vláda kvůli tomu připraví návrh zákona, aby rodiny dostaly peníze do srpna.

Nedávno navrhoval podobný příspěvek expremiér Andrej Babiš. Peníze chtěl ale dát důchodcům podobně, jak to učinil už jednou, když bylo hnutí ANO ještě u moci. Senioři tvoří největší voličskou základnu této nyní nejsilnější opoziční formace.

Začátkem dubna Babiš také navrhl zvýšení rodičovského příspěvku z 300 tisíc na 400 tisíc korun.