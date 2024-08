POLITICKÝ DIÁŘ: O návratu Kalouska, zákazu alkoholu a předsedkyni krav

V červencovém rozhovoru pro Český rozhlas po volbách do europarlamentu to Kalousek řekl docela jasně.

„Poptávka lidí, kteří jsou nešťastní z pocitu, že nemají koho volit, a nechce se jim volit někoho jenom proto, že druhá alternativa je ještě horší, je veliká,“ uvedl zakladatel TOP 09. „Kdybych někomu radil, jak to udělat, tak bych řekl: ‚Rozhodně to nedělej před krajskými a senátními volbami, protože ohlásit vznik nového subjektu a pak nebýt v těch volbách vidět, to je velmi nešikovné.‘ Takže ten prostor je evidentně někde mezi říjnem a lednem,“ dodal Kalousek a doplnil: „Skoro bych se vsadil – aniž bych komentoval, jestli se na tom budu, nebo nebudu účastnit, protože to opravdu nevím – že něco takového v té době vznikne.“