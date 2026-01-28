Kalousek stáhl kandidaturu do správní rady VZP, kam ho nominovali Motoristé

Kalousek měl podle návrhu ministerstva zdravotnictví v radě jako místopředseda skončit, ministr Adam Vojtěch (za ANO) ale před týdnem nevyloučil, že v ní bude dál působit jako nominant Sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) se tehdy k nominaci Kalouska vyjádřil vyhýbavě. „Ještě jsme o tom neměli čas mluvit, o tom se bude mluvit na klubu,“ uvedl.
Do rady bývalého ministra financí a předsedu KDU-ČSL i TOP 09 navrhovali Motoristé. „Požádal jsem o stažení své kandidatury do správní rady VZP,“ napsal Kalousek. Své rozhodnutí zatím nijak nevysvětlil.
Složení orgánů pojišťoven se obměňuje po volbách pravidelně. Správní radu největší zdravotní pojišťovny, která hospodaří ročně s více než 341 miliardami korun, tvoří vedle deseti členů jmenovaných vládou dalších 20 volených Poslaneckou sněmovnou. Ta by se volbou měla zabývat do konce ledna, kdy současné radě končí mandát.
|
Vláda odmítla zálohování PET lahví, odvolala ze správní rady VZP Kalouska
Motoristé se v pondělí dostali do otevřeného sporu s prezidentem Petrem Pavlem poté, co Hrad zveřejnil SMS zprávy, které jejich předseda Petr Macinka poslal Pavlovi prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře.
Snaží se v nich Pavla přesvědčit, aby jmenoval čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlava státu považuje zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie už oznámila, že obdržela podnět k prošetření obsahu zpráv. Macinka své výroky za vydírání nepovažuje.