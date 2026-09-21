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Jako politický sitcom, všichni na to doplatíme. Kalousek ostře o rozpočtu

Matěj Svěrák
  17:44
Politik Miroslav Kalousek míří do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím...

Politik Miroslav Kalousek míří do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím Bartoškou (20. května 2025). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Alena Schillerová. (21 září 2026)
Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení...
Miroslav Kalousek po příchodu na Hrad. (15. listopadu 2025)
Miroslav kalousek a Vladimír Špidla v Partii na CNN Prima News (5. dubna 2026)
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Bývalý ministr financí a někdejší šéf TOP 09 Miroslav Kalousek tvrdě zkritizoval současnou vládu Andreje Babiše za schválený rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Kalousek v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že neexistuje žádný ekonomický argument, který by obhájil takový schodek v době růstu. „Byl by to skvělý scénář pro politický sitcom. V syrové realitě je to ale hodně drahá legrace,“ prohlásil.

„Nás všechny to bude hodně stát. Snížit deficit o tři miliardy, z 389 miliard na 386 miliard je asi takové konsolidační úsilí, jako by si zadlužující se domácnost odepřela jednu odpolední kávu měsíčně a pochválila se za úspory,“ konstatoval Kalousek.

Rovněž odmítl tvrzení premiéra Andreje Babiše, který jako priority rozpočtu představil investice. Vláda hodlá například navýšit investice do dopravy o 18 miliard nebo do školství, kde má dojít k navýšení o 16,5 miliardy. „Rozhodli jsme se jít cestou Polska, to znamená podpořit investice,“ argumentoval v pondělí předseda vlády.

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Podle Kalouska ale rozpočet proinvestiční ve skutečnosti není. „V době ekonomického růstu nelze tvořit rozpočet s tak enormním schodkem, jaký nyní vytvořila tato vláda. Nemáme žádnou krizi ani vysokou nezaměstnanost. Možná by stačilo, kdyby vláda nezvyšovala výdaje z roku na rok o šílených 150 miliard,“ vysvětlil.

Jedním z opatření, které má schválenému státnímu rozpočtu pomoci, je mimořádná dodatečná daň namířená pro sektor rafinerií. Odhadovaný aktuální přínos by podle ministryně financí Aleny Schillerové činil 5,5 miliardy korun za rok 2026. Inspirací je řešení v Polsku, kde je tato daň dokonce 60 procent, v Česku to má být 20 procent. Bývalý šéf státní kasy Kalousek je toho názoru, že mimořádná daň může být obecně dobrým řešením.

„Ďábel se skrývá v detailech“

„V tuto chvíli nemám dostatečné množství informací k výnosu rafinérii. Obecně ale nic nemám proti mimořádným daním, ale i v tomto případě platí, že ďábel se skrývá v detailech,“ dodal k nově představené dani exministr.

Státní rozpočet na příští rok představila Schillerová na konci srpna se schodkem ve výši 389 miliard korun. Zadlužení se nelíbilo vládnímu hnutí SPD a Motoristům sobě, kteří podle svých veřejných vyjádření navrhovali změny, jež měli ušetřit okolo dvaceti miliard, schodek se ale snížil jen o tři miliardy. Pro současnou podobu rozpočtu hlasovali podle Babiše všichni ministři.

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Kalousek zdůraznil, že Motoristé i SPD si sami určili, co se bude dít s rozpočtem na příští rok, když dříve zvedli ruku pro novelu zákona usnadňující tvorbu státních rozpočtů s vysokými deficity. „Motoristé i SPD se vážně probudili hodně brzo. Svým hlasováním pro uvolnění rozpočtových pravidel jasně určili, jak bude rozpočet vypadat. Ty tři miliardy jsou jen za desetinnou čárkou,“ uzavřel bývalý předseda TOP 09.

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