„Nás všechny to bude hodně stát. Snížit deficit o tři miliardy, z 389 miliard na 386 miliard je asi takové konsolidační úsilí, jako by si zadlužující se domácnost odepřela jednu odpolední kávu měsíčně a pochválila se za úspory,“ konstatoval Kalousek.
Rovněž odmítl tvrzení premiéra Andreje Babiše, který jako priority rozpočtu představil investice. Vláda hodlá například navýšit investice do dopravy o 18 miliard nebo do školství, kde má dojít k navýšení o 16,5 miliardy. „Rozhodli jsme se jít cestou Polska, to znamená podpořit investice,“ argumentoval v pondělí předseda vlády.
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Vláda schválila rozpočet se schodkem 386 miliard. Je proinvestiční, řekl Babiš
Podle Kalouska ale rozpočet proinvestiční ve skutečnosti není. „V době ekonomického růstu nelze tvořit rozpočet s tak enormním schodkem, jaký nyní vytvořila tato vláda. Nemáme žádnou krizi ani vysokou nezaměstnanost. Možná by stačilo, kdyby vláda nezvyšovala výdaje z roku na rok o šílených 150 miliard,“ vysvětlil.
Jedním z opatření, které má schválenému státnímu rozpočtu pomoci, je mimořádná dodatečná daň namířená pro sektor rafinerií. Odhadovaný aktuální přínos by podle ministryně financí Aleny Schillerové činil 5,5 miliardy korun za rok 2026. Inspirací je řešení v Polsku, kde je tato daň dokonce 60 procent, v Česku to má být 20 procent. Bývalý šéf státní kasy Kalousek je toho názoru, že mimořádná daň může být obecně dobrým řešením.
„Ďábel se skrývá v detailech“
„V tuto chvíli nemám dostatečné množství informací k výnosu rafinérii. Obecně ale nic nemám proti mimořádným daním, ale i v tomto případě platí, že ďábel se skrývá v detailech,“ dodal k nově představené dani exministr.
Státní rozpočet na příští rok představila Schillerová na konci srpna se schodkem ve výši 389 miliard korun. Zadlužení se nelíbilo vládnímu hnutí SPD a Motoristům sobě, kteří podle svých veřejných vyjádření navrhovali změny, jež měli ušetřit okolo dvaceti miliard, schodek se ale snížil jen o tři miliardy. Pro současnou podobu rozpočtu hlasovali podle Babiše všichni ministři.
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Kalousek: Vláda schválí pravidla, která jí dovolí úplně všechno. A zbudou jen dluhy
Kalousek zdůraznil, že Motoristé i SPD si sami určili, co se bude dít s rozpočtem na příští rok, když dříve zvedli ruku pro novelu zákona usnadňující tvorbu státních rozpočtů s vysokými deficity. „Motoristé i SPD se vážně probudili hodně brzo. Svým hlasováním pro uvolnění rozpočtových pravidel jasně určili, jak bude rozpočet vypadat. Ty tři miliardy jsou jen za desetinnou čárkou,“ uzavřel bývalý předseda TOP 09.