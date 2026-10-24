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Rušení poplatků je drahé a nebezpečné. Zestátnění to ale není, upozornil Kalousek

Lukáš Linhart
  13:10

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Miroslav Kalousek je bývalý český politik, spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 a předtím KDU-ČSL. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Veřejnoprávní média budeme platit dál, jen na dluh a s tučným úrokem, varuje bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek před rušením poplatků. Návrh podle něj poškodí státní rozpočet i kvalitu vysílání. Argumenty o zestátnění však odmítá jako zavádějící. „Proces ve Sněmovně byl proti elementárnímu slušnému chování,“ hodnotí v rozhovoru pro iDNES.cz.

Na sociálních sítích jste diskutoval s šéfredaktorem zpravodajství České televize o argumentech odpůrců vládního návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Napsal jste, že vám některé z nich „trhají mozek z hlavy“. Co vám ale na té argumentaci vadí?
Začněme tím, proč s tou změnou nesouhlasím. Diskutuji tady s lidmi, kteří si ji stejně jako já nepřejí. Jsem jejím odpůrcem. Nejvíc mi vadí, že veřejnoprávní média samozřejmě budeme všichni platit dál, ale na dluh. A s poměrně tučným úrokem.

Vláda řekla, že bude v příštím roce konsolidovat a snižovat deficity, a začíná tím, že uzákoňuje nový významný mandatorní výdaj. To je asi totéž, jako kdybych se zavázal k redukční dietě a zahájil ji kachnou se šesti knedlíky, třemi pivy a máslovým dortem.

Miroslav Kalousekexministr financí a TOP 09

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Rušení poplatků je drahé a nebezpečné. Zestátnění to ale není, upozornil Kalousek

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