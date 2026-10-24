Na sociálních sítích jste diskutoval s šéfredaktorem zpravodajství České televize o argumentech odpůrců vládního návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Napsal jste, že vám některé z nich „trhají mozek z hlavy“. Co vám ale na té argumentaci vadí?
Začněme tím, proč s tou změnou nesouhlasím. Diskutuji tady s lidmi, kteří si ji stejně jako já nepřejí. Jsem jejím odpůrcem. Nejvíc mi vadí, že veřejnoprávní média samozřejmě budeme všichni platit dál, ale na dluh. A s poměrně tučným úrokem.
Vláda řekla, že bude v příštím roce konsolidovat a snižovat deficity, a začíná tím, že uzákoňuje nový významný mandatorní výdaj. To je asi totéž, jako kdybych se zavázal k redukční dietě a zahájil ji kachnou se šesti knedlíky, třemi pivy a máslovým dortem.