Žádných pět tisíc, důchodcům bych rozdal roušky, míní Kalousek

S návrhem zákona o jednorázovém příspěvku pěti tisíc korun pro důchodce, který ve středu schválila vláda, nesouhlasí šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vláda rozdává peníze, které nemá. Jsme v okamžiku obrovského deficitu a velké krize. Senioři a státní zaměstnanci jsou jediné skupiny, které mají své jisté, jejich příjmu se to nedotklo. Těm na rozdíl od statisíců jiných lidí přišel a přijde důchod na minutu přesně,“ vysvětlil.

Dále uvedl, že se jedná pouze o předvolební dárek, který nemá žádné opodstatnění a vláda na něj bere peníze od nejmladší generace.

Na otázku, jak by situaci řešil on, navrhl distribuovat kvalitní antivirové roušky pro rizikové skupiny. „To by byl výdaj, proti kterému bych neřekl ani slovo. Protože by to bylo něco, co by je ochránilo a dostali by to od státu, nebo vlastně od celé společnosti,“ řekl v rozhovoru pro Radio Impuls.

„Podporovat musíme skupiny, které kvůli koronaviru přišly o své příjmy, to důchodci nepřišli, stejně jako státní zaměstnanci. Není potřeba je podporovat, ale ochraňovat,“ doplnil.

Ve vysílání také řekl, že každý člověk by měl být ohleduplný a když je v uzavřených a přelidněných prostorech hodně lidí, tak by si měl nasadit roušku.

V závěru popřel, že by byl v kontaktu s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou u které test potvrdil covid 19.