Jak odtrhnout SPD od Babiše? Kalousek popisuje, co by mělo udělat 92 poslanců

V programovém prohlášení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů je rozpor mezi sliby a zdroji, které na to má, respektive z čeho je chce zaplatit. Jak je to podle vás řešitelné?
Rozpor je dán koaličním uspořádáním. Motoristé si prosadili důraz na krocení deficitů a členové nové koalice, včetně Andreje Babiše, ujišťují, že nebudou měnit schodek a bude dodržen zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ale ANO si prosadilo všechny svoje priority z programu, které jsou nesmírně náročné na zdroje. Mezi tím je rozpor ve vyšších desítkách miliard korun.
Podle vás to skončí zvyšováním daní, zvyšováním dluhů nebo tím, že některé sliby nakonec nebudou dodrženy?
Tajná volba je tajná volba. Pokud by pan Okamura zvolen nebyl, tak to bude pro novou koalici znamenat komplikaci.