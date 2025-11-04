Jak odtrhnout SPD od Babiše? Kalousek popisuje, co by mělo udělat 92 poslanců

Premium

Fotogalerie 18

Výkonný výbor TOP 09 projednává kandidáty strany pro volby do Evropského parlamentu. Na snímku Miroslav Kalousek. (14. prosince 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Josef Kopecký
  13:39
Bývalý ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek by si uměl představit, že část nebo všech 92 poslanců stran původní Fialovy vládní koalice při volbě předsedy Sněmovny či hlasování o důvěře vládě opustí Sněmovnu. „Aby ANO se svými 80 hlasy mělo většinu a nebylo stoprocentně vydíratelné ze strany SPD,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V programovém prohlášení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů je rozpor mezi sliby a zdroji, které na to má, respektive z čeho je chce zaplatit. Jak je to podle vás řešitelné?
Rozpor je dán koaličním uspořádáním. Motoristé si prosadili důraz na krocení deficitů a členové nové koalice, včetně Andreje Babiše, ujišťují, že nebudou měnit schodek a bude dodržen zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ale ANO si prosadilo všechny svoje priority z programu, které jsou nesmírně náročné na zdroje. Mezi tím je rozpor ve vyšších desítkách miliard korun.

Podle vás to skončí zvyšováním daní, zvyšováním dluhů nebo tím, že některé sliby nakonec nebudou dodrženy?

Tajná volba je tajná volba. Pokud by pan Okamura zvolen nebyl, tak to bude pro novou koalici znamenat komplikaci.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...

4. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:48

Střet sebevraha s vlakem metra zastavil část linky C, cizinec si lehl na koleje

Střet muže s vlakem metra ve stanici Nádraží Holešovice zastavil v úterý dopoledne přibližně na dvě hodiny provoz na lince C v úseku mezi stanicemi Ládví a Florenc. Muž svým zraněním na místě...

4. listopadu 2025  11:20,  aktualizováno  13:39

Jak odtrhnout SPD od Babiše? Kalousek popisuje, co by mělo udělat 92 poslanců

Premium

Bývalý ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek by si uměl představit, že část nebo všech 92 poslanců stran původní Fialovy vládní koalice při volbě předsedy Sněmovny či hlasování o...

4. listopadu 2025  13:39

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi. Podnikateli ji navrhl renomovaný architekt

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

4. listopadu 2025  13:38

Laskavý hlas, statečný učitel. Pavel, Zeman nebo Babiš vzpomínají na Duku

Smrt kardinála Dominika Duky zasáhla jeho blízké, spolupracovníky i politiky. Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala vyzdvihli jeho odmítání totality či obnovu církve po roce 1989. Podle Andreje...

4. listopadu 2025  7:49,  aktualizováno  13:35

Duka byl zvyklý jít hlavou proti všem, říká představený dominikánů

Muž pevného charakteru, který šel jasně za svým, vzpomíná provinciál dominikánů Lukáš Fošum na zesnulého kardinála Dominika Duku. Podle něj se člen tohoto řeholního řádu a bývalý pražský arcibiskup...

4. listopadu 2025  13:28

Měl povahu bojovníka, občas budil rozruch, řekl Graubner o Dukovi

Pražský arcibiskup Jan Graubner ocenil Dominika Duku jako bojovníka, který někdy vzbudil rozruch. „Víme, že pokud za něco bojujeme, někdy uděláme chybu. Jsem vděčný za to, co Dominik Duka pro Českou...

4. listopadu 2025  10:42,  aktualizováno  13:24

OBRAZEM: Kardinál Dominik Duka po boku Havla, Bohdalové a dalších osobností

V úterý ráno ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka, který byl v dubnu 2010 uveden do funkce pražského arcibiskupa a primase českého. O dva roky později jej papež jmenoval kardinálem. V čele...

4. listopadu 2025  13:22

Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů

Aktualizujeme

Ve věku 84 let zemřel bývalý republikánský viceprezident Spojených států Dick Cheney. Působil ve vládě prezidenta George Bushe. Informoval o tom americký server CNN s odkazem na jeho rodinu. Jako...

4. listopadu 2025  12:27,  aktualizováno  13:11

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:37,  aktualizováno  13:09

Jihoměstská sociální a.s.
Pečovatelka/Pečovatel

Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 31 661 volných pozic

Nechtěla uškodit učiteli viněnému z nemravností, za mlčení u soudu má pokutu

Okresní soud v Klatovech potrestal pokutou mladou ženu za pohrdání soudem. Jako svědkyně totiž odmítla vypovídat při hlavním líčení a pak k němu ani bez včasné a dostatečné omluvy nepřišla. Jednání...

4. listopadu 2025  13:08

Nepřiznaný adept Motoristů na ministra. Kdo je Turkův „náhradník“ Karel Beran

Premium

Oficiálně se ministrem zahraničí za Motoristy má stále stát Filip Turek. Předseda strany Petr Macinka tvrdí, že za Turka ani náhradu nehledají. Kvůli Turkově kauze s rasistickými a homofobními...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.