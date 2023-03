Kalouskův politický návrat? Zvažuje kandidaturu do Evropského parlamentu

Politik ve výslužbě možnou kandidaturu nevyloučil. „Domácí politika je s evropskou velmi provázaná. Já jsem jasně řekl, že v tomto roce nebudu kandidovat do žádných voleb. Do jakých voleb budu kandidovat v následujících letech, ještě nevím. Možná do žádných, možná do všech, je to jenom rozhodnutí mé a strany, která mě bude, nebo nebude chtít nominovat,“ odpověděl Kalousek na dotaz položený Deníkem N.

Poté zdůraznil, že je to jedna z možností, kterou zvažuje. Je otázkou, zda se chce ještě vracet do politiky. To je podle něj věc diskuzí.

TOP 09 nevylučuje možnost, že by svého bývalého předsedu mohla vyslat do evropských voleb. „Zatím je to otevřené a bude se o tom jednat,“ komentoval případnou nominaci do voleb první místopředseda strany Tomáš Czernin. Podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové je na sestavení kandidátky příliš brzy a k situaci se odmítla blíže vyjádřit.

Ještě není jasné ani to, zda jednotlivé strany koalice SPOLU budou kandidovat společně, nebo se jejich cesty rozdělí. Zejména TOP 09 a ODS se rozcházejí v pohledu na budoucí podobu evropské integrace a v Evropském parlamentu zasedají v jiných frakcích. V případě společné kandidátky by tak strany musely najít společnou cestu.

Miroslav Kalousek byl poslancem v Parlamentu České republiky od roku 1998. Během své politické kariéry působil jako předseda KDU-ČSL, podílel se na založení strany TOP 09, které poté rovněž předsedal. Zastával také funkci ministra financí v Nečasově a Topolánkově druhé vládě.

Na svůj poslanecký mandát rezignoval v lednu 2021 v souvislosti s nadcházející volební kampaní. Po opuštění vrcholné politiky se stal konzultantem politiků TOP 09, ODS A KDU-ČSL. Fialova vláda ho rovněž vyslala do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.