Kalousek zvažuje kandidaturu na Hrad. Prezident má být dělníkem, říká

Prezident Miloš Zeman déle než měsíc vykonával svůj úřad z Ústřední vojenské nemocnice, nyní pracuje z Lán. V těch nyní přijímá kandidáty na ministry ve vznikající vládě Petra Fialy. Ke svému výkonu funkce musí Zeman používat skleněnou vitrínu, jelikož měl pozitivní test na covid-19.

Mimo jiné i tyto důvody pošťouchly Kalouska k úvahám nad kandidaturou na hlavu země. „Dlouhou dobu přemýšlím, že bychom si zasloužili trochu jiné pojetí demokracie, než na jaké jsme zvyklí. Žádný spasitel nepřijde,“ vysvětluje otevřeně.

Musíme uvažovat o civilizovanějším pojetí

Bývalý ministr financí upozorňuje, že je potřeba uvažovat o jiném, civilizovanějším, pojetí výkonu funkce prezidenta republiky. „O pojetí poctivě sloužícího prvního úředníka státu, dělníka ústavy, který musí vykonat spoustu dílčích kroků s jediným cílem – k fungujícímu a demokratickému státu,“ říká svoji představu.

Uvědomuje si ale, že s nástupem pětikoalice k moci by jeho kandidatura, jakožto bývalého předsedy TOP 09, mohla působit jako pokračování Sněmovních voleb. Proto by v případě, že by se rozhodl kandidovat, nespoléhal na souhlas deseti senátorů nebo dvaceti poslanců.

„Prezidentské volby jsou o úplně jiných tématech, neměly by kopírovat témata sněmovny, nemělo by to být my a oni. Pokud bych se rozhodl kandidovat, byl bych občanským kandidátem,“ říká Kalousek, který by tak učinil po vzoru Andreje Babiše. I on kandidaturu podmínil minimálně padesáti tisíci podpisů občanů.

Z toho důvodu si bývalý poslanec stanovil lhůtu na rozhodnutí do konce zimy. „Když tak přemýšlím o tom pojetí, o němž mám poměrně přesnou představu, tak si říkám, že bych možná měl chuť se do toho pustit sám,“ přemítal během hovoru.

Kandidaturu na Hrad jsem neplánoval, říká

Ve vrcholné politice skončil koncem ledna, od té doby se objevuje v televizních diskuzích či pořádá akci s Mirkem na pivo. Podle svých slov ale právě vidina prezidentských voleb za jeho koncem ve Sněmovně nestála.

ToKro @realToKro Prezidentský průzkum Medianu pro Idnes. Co na to @politika_ceska? Za mě zajímavé, že Nerudová má dokonce méně než Hilšer a Kalousek - to je na "vážnou" kandidátku docela špatné bych řekl... https://t.co/H8oxAtYkdr oblíbit odpovědět

„Ne. Skutečně to souvisí s tím, že potřebujeme velmi odlišné pojetí výkonu funkce prezidenta, než jaké tady bylo zavedeno a na jaké jsme zvyklí,“ upozorňuje.

Kandidaturu na Hrad mimo jiné už oznámil miliardář Karel Janeček, armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Jako o možných kandidátech se mluví i o předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi či budoucím ministru vnitra Vítu Rakušanovi.

Přesto se Kalousek, v případě, že by se kandidovat rozhodl, velké konkurence a tím pádem i méně hlasů, nebojí. „Pevně doufám, že bude kandidovat řada velmi skvělých kandidátů. Někteří z nich budou političtí, někteří občanští. Pokud se rozhodnu, chtěl bych být občanským kandidátem s velkými politickými zkušenostmi,“ přeje si.