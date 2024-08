Zemřel válečný veterán a hrdina od Dukly Miroslav Bernat. Bylo mu sto let

Ve věku 100 let zemřel v noci na úterý válečný veterán Miroslav Bernat. Byl to jeden z posledních účastníků bojů na Dukle. ČTK to sdělil historik Jiří Klůc. Bernat byl volyňský Čech, který se v březnu 1944 dobrovolně přihlásil do československé zahraniční armády. V bitvě na Dukle byl raněn a později osvobozoval východní Slovensko.