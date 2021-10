Až mi bude sto let, dám filmu 100 procent, slibuje Mirka Spáčilová

Mně na tvé práci přijde nejtěžší, že musíš chodit na filmy, na které já bych nikdy nešel – typově Vetřelec vs. Predátor. Jak to zvládáš?

Vetřelec a Predátor, to je ještě radost, nejhorší jsou filmy, u kterých si umíš předem představit, jak budou vypadat, protože jde třeba o komiksové pokračování číslo 12. Navíc to bude trvat tři hodiny, což je teď skoro běžné. To je velká ztráta času. Jinak jde o práci, jako je každá jiná. Někdo testuje jogurty, někdo politiky, já filmy.

Filmaři jsou ješitní, třeba půl roku s tebou nemluví, pak se blíží premiéra dalšího filmu a najednou tě potřebují. Zase se tváří, že jsme kamarádi. Mirka Spáčilová filmová kritička