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Míří sem další silné bouřky, varuje ČHMÚ. Vydal i předpověď na prodloužený víkend

Petra Škraňková
  8:32
Bouřky se explozivní šíří celým Jihočeským krajem a míří na severovýchod....

Bouřky se explozivní šíří celým Jihočeským krajem a míří na severovýchod. Padají kroupy o velikosti 5 cm. (29. června 2026) | foto: X- ČHMÚ

Na noční obloze nad Pforzheimem v Bádensku-Virtembersku se během letní bouřky...
Mapa s teplotami vzduchu v Česku v úterý 30. června ve 4 hodiny ráno SELČ
Mapa nejnižších teplot v noci na středu
V noci na čtvrtek se budou teploty pohybovat mezi 11 a 18 stupni Celsia.
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Silné bouřky zasáhnou Česko v úterý i ve středu, varují meteorologové. Přinesou kroupy o velikosti až dva centimetry, přívalové srážky s úhrny kolem 40 milimetrů a silný vítr. Změnu počasí přinese až čtvrtek.

Poslední červnový den bude oblačný, na jihovýchodě území polojasný až skoro jasný. Odpoledne se ojediněle, na západě místy objeví přeháňky nebo bouřky.

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„Večer budou od jihozápadu přeháňky a bouřky četnější, místy i silné,“ varují meteorologové. Výstrahu před bouřkami vydali pro všech 14 krajů.

„Večer mohou být silné bouřky ojediněle doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km/h,“ upřesňuje v předpovědi Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni, na západě kolem 25 °C. Na jihovýchodě ovšem bude až 36 °C. Výstraha před vysokými teplotami platí v šesti krajích – Královéhradeckém, Pardubickém, na Vysočině, v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském.

Silné přeháňky a bouřky, místy i silné, přejdou přes Česko i v noci na středu. Na východě bude přechodně až skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 17 stupni, v tisíci metrech na horách bude kolem 19 °C.

„Ve středu budou bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se vyskytnou velmi silné bouřky, četnější zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku, doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km/h,“ uvádí Borovička z ČHMÚ. Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. Večer budou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat.

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Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů, na jihovýchodě kolem 32 °C. Na horách bude kolem 17, v Beskydech kolem 21 °C.

Změnu počasí meteorologové očekávají ve čtvrtek. Bude méně oblačnosti a srážek. Bude většinou polojasno, na východě bude zpočátku až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Večer začne od severozápadu oblačnosti přibývat.

Noční teploty klesnou k 18 až 13, na západě až 11 stupňům. Nejvyšší denní vystoupí na 23 až 28 °C.

V pátek má být polojasno až skoro jasno. Od západu se na frontě přechodně oblačnost zvětší a místy se vyskytnou přeháňky. Teploty v noci budou zase o stupeň nižší, od 17 do 12 stupňů, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 °C.

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Jak bude o prodlouženém víkendu

Prodloužený víkend začne sobotou se skoro jasnou až polojasnou oblohou. Přeháňky se objeví jen ojediněle, při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách. Noční teploty spadnou k 15 až 11 stupňům, ojediněle až 9 °C. Nejvyšší denní dosáhnou 22 až 27 °C.

Od neděle do úterý bude podle meteorologů skoro jasno až polojasno. Hlavně v severovýchodní polovině území se při zvětšené oblačnosti budou místy objevovat přeháňky, s větší pravděpodobností na horách. Teploty se v noci udrží mezi 16 až 11 stupni a přes den mezi 21 až 26 °C.

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