Poslední červnový den bude oblačný, na jihovýchodě území polojasný až skoro jasný. Odpoledne se ojediněle, na západě místy objeví přeháňky nebo bouřky.
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„Večer budou od jihozápadu přeháňky a bouřky četnější, místy i silné,“ varují meteorologové. Výstrahu před bouřkami vydali pro všech 14 krajů.
„Večer mohou být silné bouřky ojediněle doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km/h,“ upřesňuje v předpovědi Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni, na západě kolem 25 °C. Na jihovýchodě ovšem bude až 36 °C. Výstraha před vysokými teplotami platí v šesti krajích – Královéhradeckém, Pardubickém, na Vysočině, v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském.
Silné přeháňky a bouřky, místy i silné, přejdou přes Česko i v noci na středu. Na východě bude přechodně až skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 17 stupni, v tisíci metrech na horách bude kolem 19 °C.
„Ve středu budou bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se vyskytnou velmi silné bouřky, četnější zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku, doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km/h,“ uvádí Borovička z ČHMÚ. Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. Večer budou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat.
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Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů, na jihovýchodě kolem 32 °C. Na horách bude kolem 17, v Beskydech kolem 21 °C.
Změnu počasí meteorologové očekávají ve čtvrtek. Bude méně oblačnosti a srážek. Bude většinou polojasno, na východě bude zpočátku až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Večer začne od severozápadu oblačnosti přibývat.
Noční teploty klesnou k 18 až 13, na západě až 11 stupňům. Nejvyšší denní vystoupí na 23 až 28 °C.
V pátek má být polojasno až skoro jasno. Od západu se na frontě přechodně oblačnost zvětší a místy se vyskytnou přeháňky. Teploty v noci budou zase o stupeň nižší, od 17 do 12 stupňů, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 °C.
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Jak bude o prodlouženém víkendu
Prodloužený víkend začne sobotou se skoro jasnou až polojasnou oblohou. Přeháňky se objeví jen ojediněle, při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách. Noční teploty spadnou k 15 až 11 stupňům, ojediněle až 9 °C. Nejvyšší denní dosáhnou 22 až 27 °C.
Od neděle do úterý bude podle meteorologů skoro jasno až polojasno. Hlavně v severovýchodní polovině území se při zvětšené oblačnosti budou místy objevovat přeháňky, s větší pravděpodobností na horách. Teploty se v noci udrží mezi 16 až 11 stupni a přes den mezi 21 až 26 °C.