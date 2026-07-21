Další rakovina v rodině Topolánka. Vnoučata se zapojila do pomoci

Topolánek na svém X sdílel video, kde si jeho vnuci Kryštof a Štěpán holí hlavy, jako gesto podpory pro svého bratrance Ondru. Vnučka Karolína stejnou akci odmítne. Přihlíží nejmladší vnouče Viktorka. „Nemá smysl dělat planá gesta. Našeho Ondru to na taneční parket nevrátí,“ říká Karolína ve videu. „Raději vstup do registru dárců kostní dřeně. Daruj život! Fu** cancer!“ dodávají všechna čtyři vnoučata najednou.
Jejich bratranec Ondra sportovně tančí, ale kvůli zákeřné nemoci toho musel nechat. „Tohle video dostalo i mě. Jsem na ně hrdý,“ dodal Topolánek k příspěvku.
V komentářích se objevily desítky slov podpory i obdivu k tomu, jak děti k závažnému problému přistoupily. Od obyčejných lidí i osobností z lékařského prostředí.
„Díky, registr jsem spoluzakládal a každý rok i díky Vám a mladým lidem (to není urážka, mně je taky už 60) neuvěřitelně roste a každý rok pomůže více lidem,“ reagoval například lékař Pavel Jindra.
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Topolánek o svém boji s rakovinou: Mám šanci žít déle díky včasnému záchytu
„Je to krásné a chci dodat, že prof. Starý zavedl v naší zemi postupy, kdy se naprostá většina dětí s touto nemocí plně uzdraví. Držím Ondrovi palce. Vím, o co jde,“ napsal další lékař, ortoped Pavel Poštulka.
Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek v říjnu roku 2025 uvedl, že trpí rakovinou slinivky a brzy na to zahájil chemoterapie. Dle jeho slov má vysokou šanci tady být víc jak pět let.
Od oznámení otevřeně mluví o prevenci včasného záchytu této nemoci a též oznámil záměr založit nadační fond na podporu výzkumu a léčby rakoviny slinivky.