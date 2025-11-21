Rakovina slinivky nemá být tabu, promluvil Topolánek o své nemoci

Tereza Tykalová
  9:21
Bývalý premiér Mirek Topolánek promluvil o své nemoci. Ve svém prohlášení na síti X uvedl, že chce detabuizovat pohled lidí na rakovinu slinivky. Nastínil také, jak by podle něj nový ministr zdravotnictví měl postupovat, aby motivoval lidi k časné prevenci. Bez ní totiž až 85 procent lidí na rakovinu slinivky umírá.
Mirek Topolánek dorazil na rozlučku s Jiřím Bartoškou. (20. května 2025)

Mirek Topolánek dorazil na rozlučku s Jiřím Bartoškou. (20. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
Rozloučit se přišel také Mirek Topolánek. (15. listopadu 2025)
Z Pražského hradu odcházejí hosté po letošním předávání státních vyznamenání....
Přišel také bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek s manželkou Lucií Talmanovou....
24 fotografií

„Ti, co mě dobře znají, tak vědí, že mám v sobě valašskou urputnost a pokud se pro něco rozhodnu, tak si za tím jdu. Na 150 procent. Drze, arogantně a samozvaně se vyhlašuji Ambasadorem výzkumu rakoviny slinivky,“ uvedl expremiér na síti X.

V prohlášení také napsal, že rakovina slinivky je stále zahalena do pološera. Lidé podle něj o nemoci nemluví a pacienti nemají v rámci pacientských organizací na rozdíl od jiných chorob svou kolonku.

Dodal, že pacienti nechtějí soucit, ale detabuizaci a řešení. „Chceme změnit pohled na tento typ rakoviny a chceme od státu, od pojišťoven, od lékařů, od vědců otevřenou, veřejnou debatu co s tím. My nechceme být v pološeru, nechceme soucit, nechceme jen čekat,“ napsal.

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Topolánek také popsal, jak složité je pro pacienty vůbec dostat správnou diagnózu. „Monitorování je složité. CT není všude, plošný screening tohoto typu je nefinancovatelný, příznaky jsou neprůkazné,“ uvedl. Právě pozdní záchyt nemoci je důvodem její vysoké smrtelnosti.

Expremiér doplnil, že si je vědom svého postavení a toho, že jakožto bývalý premiér měl štěstí a status, který mu může v léčbě pomoct.

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

„Možná budu v těch 15 procentech. A co ti, co to štěstí nemají, nemají konexe a status? Ta mlčící většina? Mají být odsouzení? Čekat, zda budou v těch 15 procentech přeživších? Kdybych byl odněkud z venkova, malého města, neměl praktického lékaře, neměl svou ženu, která mě k němu nakonec vyhnala, tak jsem zemřel už před třemi lety zhruba tak čtvrtý den na sepsi.“

Zdravotnictví potřebuje změny

Podle Topolánka je pro zlepšení postavení pacientů třeba změnit paradigma zdravotnictví. Zdůrazňuje také, že zdravotnictví není zadarmo, jak si někteří mylně myslí.

Rakovinu slinivky lze úspěšně operovat. Rozhodují dny, upozorňují lékaři

„Je pouze bezplatné. Má-li být (péče) pro všechny a bezplatná, nebude kvalitní. Má-li tedy být kvalitní a pro všechny, nemůže být bezplatná,“ míní.

K tomu je podle něj potřeba, aby se systém zaměřil na solidaritu zdravých s nemocnými. „Jediným dodatečným zdrojem tak musí být komerční připojištění a zpoplatnění bagatelní léčby a služeb,“ napsal.

Nadějný test odhalí smrtelnou rakovinu slinivky včas. Je to revoluce, říká lékař

Pokud chce Adam Vojtěch, který bude s největší pravděpodobností novým ministrem zahraničí, situaci řešit pomocí bonusů za prevenci, je to podle Topolánka možné jen sníženou sazbou za zdravotní pojištění. Zároveň je podle něj potřeba dostat screeningy na úroveň praktických lékařů a motivovat i je.

Topolánek zároveň oznámil, že zakládá nadační fond na výzkum screeningu rakoviny slinivky. „Do čela fondu se postaví naše největší onkologické kapacity a autority. Oslovím všechny lidi, co mají filantropii ve svých firmách postavenou mimo jiné na podpoře léčby rakoviny. A věřte, všechny je znám,“ slíbil expremiér za ODS z let 2006 až 2009.

AI přispěje k detekci rakoviny slinivky. V Pardubicích vyvíjí unikátní software

Topolánek svou diagnózu veřejně oznámil v polovině letošního října. „Když jsem psal emotivní nekrolog ke smrti Dany Drábové (jaderné fyzičky), tak mi tam lidi psali, ať zdechnu, brzy půjdu za ní a podobně, a netušili, jak jsou blízko pravdě,“ popsal bývalý premiér v podcastu Zlámaný Topol. Dodal, že jeho problémy jsou vážné a že začíná s chemoterapií.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Strach z trans dětí je hysterie, Česko má stále mentalitu 60. let, říká sociolog

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je sociolog Zdeněk Sloboda.

Trans a nebinární děti nejsou módní trend, ale realita, kterou jsme dřív jen neviděli, říká sociolog Zdeněk Sloboda z Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové. V Rozstřelu vysvětluje, proč...

21. listopadu 2025

Na pohřeb Cheneyho dorazil Bush, Biden i bývalí viceprezidenti. Trumpa nepozvali

Lynne Cheneyová (vlevo), vdova po bývalém viceprezidentovi Dicku Cheneyovi,...

Ve washingtonské Národní katedrále se ve čtvrtek na pohřbu bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho sešla řada smutečních hostů z obou politických stran. Na obřad dorazili bývalý...

21. listopadu 2025  9:59

Trump zrušil cla na dovoz potravin z Brazílie. V USA zlevní káva či hovězí

Zemědělský stroj na kávové farmě poblíž hlavního města Brasília v Brazílii (15....

Americký prezident Donald Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravinářských produktů z Brazílie. Ta je pro Spojené státy významným dodavatelem kávy, hovězího či kakaa. Vysoká cla se...

21. listopadu 2025  9:58

Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Sledujeme online
Ukrajinsko-americké jednání v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby...

21. listopadu 2025  9:11,  aktualizováno  9:25

Rakovina slinivky nemá být tabu, promluvil Topolánek o své nemoci

Mirek Topolánek dorazil na rozlučku s Jiřím Bartoškou. (20. května 2025)

Bývalý premiér Mirek Topolánek promluvil o své nemoci. Ve svém prohlášení na síti X uvedl, že chce detabuizovat pohled lidí na rakovinu slinivky. Nastínil také, jak by podle něj nový ministr...

21. listopadu 2025  9:21

Norský plyn do českých domácností. Pražská plynárenská podepsala nový kontrakt

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském...

Pražská plynárenská uzavřela v pátek strategický desetiletý kontrakt se společností Equinor na dodávku zemního plynu, který se bude těžit na norském kontinentálním šelfu. Jeho součástí je největší...

21. listopadu 2025

Zemřel Gary Mani Mounfield, baskytarista vlivných The Stone Roses. Bylo mu 63 let

Baskytarista Gary Mani Mounfield

Ve věku 63 let zemřel 20. listopadu britský baskytarista Gary Mounfield, přezdívaný Mani. Byl členem britské kytarové kapely The Stone Roses, s níž nahrál dvě alba a významnou měrou se podílel za...

21. listopadu 2025  8:45

Protižidovské projevy v Česku dosáhly historického maxima

Židovský obchod v centru Prahy na Vinohradech kdosi posprejoval nenávistnými...

Počet projevů antisemitismu v České republice loni mírně vzrostl. Federace židovských obcí jich ve své výroční zprávě zaznamenala 4 694, oproti roku 2023 je to nárůst o bezmála 8,5 procenta. Z...

21. listopadu 2025  8:44

Hudba praskajících ker a ohňů. Jubileum nezařaditelné Björk leckoho překvapí

Kromě podivných šatů má Björk ráda i všelijaké masky.

Zpěvačka, producentka, skladatelka a herečka Björk oslaví 21. listopadu šedesáté narozeniny. Jde o jednu z nejvýraznějších osobností alternativní hudební scény. Na svých albech kombinuje rock, folk,...

21. listopadu 2025  8:34

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

21. listopadu 2025  8:17

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Rakouská vláda chce zakázat nošení šátků ve školách dívkám do 14 let

Ilustrační snímek

Rakouská vláda chce zavést na školách zákaz nošení šátků pro dívky mladší 14 let. Podle ministryně pro integraci Claudie Plakolmové by opatření mohlo vstoupit v platnost v příštím školním roce....

21. listopadu 2025  8:10

Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54 milionu dolarů (1,15 miliardy korun).

Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za...

21. listopadu 2025  7:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.