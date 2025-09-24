Sypu si hlavu popelem, slyšela Decroix od politika, který ji vulgárně urážel na sítích

Bývalý člen ODS a komunální politik útočil na ministryni spravedlnosti Evu Decroix prostřednictvím vulgárních zpráv na Facebooku. Mezi nejhrubšími výroky, které Vacek ministryni posílal, byly otázky typu „kdy ukážeš k*zy a k* du?“.
Své chování se snažil ospravedlnit slovy: „Co ona vyvádí? Fotí se na Instagram, jako by byla šestnáctka, to přece není normální.“
Osobní pozvání na ministerstvo
Pravou totožnost autora nenávistných komentářů se nakonec podařilo odhalit. Ministryně spravedlnosti na to konto kontaktovala hrubiána přes telefon a vyzvala ho k osobnímu setkání v její kanceláři.
Celý hovor zaznamenala na video, které následně i zveřejnila. A politik Jaromír Vacek skutečně dorazil, aby s političkou celou situaci urovnal.
„Co vy mi píšete, musí číst moje děti,“ konfrontovala Decroix Vacka ve své kanceláři. „Sypu si hlavu popelem a omlouvám se vám,“ řekl Vacek a podepsal i písemnou omluvu, ve které se omlouvá političce i jejím dcerám. Své chování označil za „exces“.